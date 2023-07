Elutasították Trump CNN ellen indított 475 millió dolláros rágalmazási perét

Egy szövetségi bíró elutasította Donald Trumpnak a CNN ellen indított 475 millió dolláros rágalmazási perét, amiben a volt amerikai elnök azt állította, hogy a CNN a választási csalásának „nagy hazugságként” való leírása Adolf Hitlerrel hozta őt párhuzamba.

A bíró bár „visszataszítónak” nevezte a CNN kijelentéseit, szerinte „véleményt”, nem pedig „tényt” fogalmaztak meg, vagyis „jogilag nem voltak rágalmazóak”, emiatt pedig nem lehet rágalmazási pert indítani.

Trump szóvivője azt mondta, egyetértenek a „nagyra becsült bíró megállapításával”, miszerint a CNN Trumpról tett kijelentései „visszataszítóak”. „A CNN-t felelősségre fogjuk vonni a Trump elnökkel és támogatóival szembeni helytelen bánásmódjukért.” az azonban nem derült ki, hogy fellebbeznek-e.

Donald Trump egyébként továbbra is az első számú esélyes a 2024-es republikánus elnökjelöltségre, annak ellenére is, hogy a volt elnöknek állami és szövetségi vádakkal is szembe kell néznie. (Reuters)