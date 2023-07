Újabb kínai akkuipari beruházás jön Debrecenbe, ezt itthon még be se jelentették

A Ningbo Zhenyu Technology nevű kínai székhelyű, lamináló festékeket és nagy pontosságú megmunkáló berendezéseket gyártó vállalat 65,9 millió dollárt (nagyjából 23 milliárd forintot) tervez befektetni Debrecenben egy új gyár építésébe – írja az InvestmentMonitor. A gyár elektromos autók akkumulátoraihoz fog precíziós szerkezeti alkatrészeket gyártani. A debreceni beruházás lehetővé teszi a vállalatnak, hogy jobban kiszolgálja európai ügyfeleit, közölte a Ningbo Zhenyu. A debreceni telephely várhatóan 2027 végére lesz üzemképes.

A hír apropóján a Portfolio.hu megjegyzi: a beruházáshoz kapcsolódó hír, hogy a China Eastern Airlines éppen június közepén jelentette be, hogy közvetlen légi járatot indított Budapest és a kelet-kínai Ningbo város között, ahol a Ningbo Zhenyu Technology székhelye is található.

Magyarországon most is számos akkuipari beruházás folyik, holott sem Matolcsy György jegybankelnök, sem gazdasági szakértők nem gondolják, hogy az akkumulátoripar hozná el a magyar gazdaság felzárkózását. Ráadásul nem is mindegyik beruházás teljes sikertörténet, az iváncsai például csődöt és fizetési problémákat is hozott az alvállalkozók körében. Az akkuipar magyarországi terjeszkedését térképen is bemutattuk, a térképet és a témáról szóló cikkünket itt találja.