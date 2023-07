Záporral, zivatarral, felhőszakadással, jégesővel ér véget a július

Vasárnap reggel előbb a Dunántúlon, majd napközben már a középső és keleti tájakon egyre több helyen várható eső, zápor, zivatar – amiket viharos széllökések is kísérhetnek – az Országos Meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint, aztán délután a Dunántúlon már csökken a felhőzet. A napi csúcs többnyire 22-27 fok között alakul, de a délkeleti tájakon akár 30 fok is lehet.

Az Időkép előrejelzése szerint a jövő hét is hasonlóan indul, futó záporokkal meg egy kis széllel, de már érezhetően több napsütéssel és 25-31 fokkal. Most úgy néz ki, hogy kedden este északnyugat felől eső, zápor, zivatar érkezik, az esős idő pedig szerdán reggel is folytatódik, napközben viszont kitisztul majd az ég, és 30-32 fok is lehet.