A Médiahatóság meghallgatta a Csöcsök És Segg című számot, majd megpróbálta definiálni a gengszterrapet

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság írt egy tanulmányt a magyar zenehallgatási szokásokról, amiből többek között olyan fontos dolgok derülnek ki, mint például:

„A streaming-szolgáltatóknak köszönhetően nem kellenek lemezek, CD-k, kazetták, nincs szükség a dalok letöltésére, csupán néhány kattintásra a telefonon.”

„A fej- és fülhallgatók lehetővé teszik, hogy a hallgatókat körülvevőket ne zavarják a dallamok, így az emberek kedvenc előadói akár az utcán sétálva, akár a tömött villamoson is a fülükbe énekelhetnek.”

„A popzene a populáris zene rövidítése.”

A Youtube és a Spotify listái alapján megállapították, hogy a leghallgatottabb dal Azahriah és Desh Mind1 című száma volt.

De elemezték azt is, hogy a legnépszerűbb dalok szövegei milyen témákról szólnak és milyen szavak fordulnak elő bennük a leggyakrabban. Ezt nehezítette, hogy a 2366 vizsgált dalból 214-hez nem tudtak szöveget kapcsolni. „Néhány marginális szubkultúra elemei vesznek csak el, melyek közt leginkább rapperek és cigányzenét játszó muzsikusok művei találhatók. A 214 dal előadói közt olyan nevek szerepelnek, mint az Aranyszemek, Bódi Csabi, Escobar, G.w.M. és Kis Grófo (utóbbi kettő kevésbé ismert számai), Ginoka, Martin Laurent, Merci B vagy Roland. Ezek között a „slágerek” között sok olyan is előfordul, melyeket egy születésnapra írattak a dalszerzővel, vagy annyira érthetetlen az ének, hogy a rajongók se tudták legépelni a zavaros sorokat” - állapították meg.

A dalokat a következő hét témába sikerült besorolniuk:

Szerelem

Vágyakozó

Álmodozó

Hagyomány

Gengszterélet

Utcakölykök

Bulizó

A legtöbb sláger a Szerelem témában született, 434, az összes szám 21 százaléka, ami a Vágyakozó követett 20,8 százalékkal.

A tanulmány legszórakoztatóbb része mégis az, ahol a hatóság megpróbálja meghatározni, mi az a gengszterrap. Először is felállítottak egy olyan listát a gengszteréletről szóló számokban leggyakrabban szereplő szereplő szavakról, amiből egy jó alappal tényleg slágereket lehetne generálni :

„Gang, fasz, kurva, tesó, csaj, baszik, top, cigi, tele, eszik, nap, dik, megint, száj, hall, money, pénz, szar, geci, kicsi.”



Az NMHH szerint a műfaj legjellemzőbb száma Mirror Glimpse-től a Camouflage Freestyle.

Ugyanakkor a kategóriát legjobban leíró dal a BSW-től a Csöcsök És Segg. De itt a leghallgatottabb dal mégis Azahriah és Desh Pullup című száma.

Majd jött a bürokratikus bikkfanyelven megfogalmazott műfajleírás:

„Általánosságban jellemző rá, hogy a használt szavakat nem válogatják meg a zenészek, trágár kifejezések és káromkodások uralják a legtöbb számot. Az énekesek az élet (főként alantas vagy könnyelmű) élvezeteit, a bűnözést és a függőségeket jelenítik meg a szövegeikben, a szexuális kapcsolatot, az alkohol, a cigaretta és a drogok használatát. A legfontosabb motívumok a pénz és a jólét, akár autókról, akár ruhákról, akár nyaralásról szólnak a sorok. A női nem és a másodlagos nemi jellegek különös figyelmet kapnak, ugyancsak az irántuk mutatott beteljesült és beteljesületlen vágyakozás. Előadói főként a rap és a hip-hop stílusokban tevékenykednek. Az összhallgatottságuk a második legalacsonyabb a Spotify-on (57 millió) és YouTube-on (135 millió) is, amit az alacsony számú zenei termés okoz. Az egy számra jutó hallgatottságuk azonban a Spotify-on (352 ezer) a második helyen áll, a YouTube-on (834 ezer) pedig a középmezőnyben helyezkedik el.”

Emellett létrehoztak egy Utcakölykök kategóriát is, ami bár hasonlít a gengszteréletre, hiszen „itt is kimeríthetetlen a trágár szavak tárház”, azonban az utcakölykös számoknál „a középpontban az egyén, az énekes áll és legfeljebb a barátokra, testvérekre, tesókra, gyerekekre, öccsökre és crew-ra (csapat, brigád), valamint az egyénnel szemben álló irigyekre, férgekre és kutyákra terjed ki az említett személyek sora (a haragosaikat, vagy akik nem mutatják feléjük az általuk elvárt tiszteletet, sűrűn hasonlítják állatokhoz, leggyakrabban kutyákhoz és férgekhez)”. A leggyakoribb szavak listája is kicsit eltérő:

„Pénz, szar, csinál, testvér, vág, vér, fasz, akar, év, nála, rap, leszar, gyerek, tesó, él, kap, nyom, fék, baszik, csaj. ”

Megállapították azt is, hogy markáns különbség figyelhető meg a Youtube és a Spotify között a Szerelem és a Gengszterélet topik tekintetében. Az előbbi a YouTube-on népszerű, a Spotifyon viszont nem, míg az utóbbi éppen ellenkezőleg. Az obszcén kifejezéseket használó dalokat inkább a zenei streaming-szolgáltatón fogyasztják a felhasználók.