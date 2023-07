Novák Katalin beszólt Orbánnak

Varga Judit lemondása után augusztus 1-től Tuzson Bence lesz az igazságügyi miniszter, keddtől újra előáll az az Orbán-kormányok alatt egyáltalán nem szokatlan helyzet, hogy csak férfiakból áll a kormány.

Novák Katalin köztársasági elnök hangot is adott nemtetszésének azzal kapcsolatban, hogy nem maradt nő Orbán Viktor kormányában: „Holnaptól nem lesz női minisztere a kormánynak. Köszönet Varga Juditnak a szolgálatért, erőt, kitartást a folytatáshoz neki és utódainak is. A nőkre is szükség van a magyar közéletben” – írta a Facebookon.