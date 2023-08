Mi van, ha egy oroszok ellen harcoló magyar frontkatona büdösre izzad, megfájdul a foga vagy fagyizni szeretne?

photo_camera Jobbra Traski Viktor, balra a felesége, Natália.

Traski Viktor kárpátaljai magyar matematikus nevét 2022. májusában ismerhették meg azok az újságolvasók is, akik nincsenek otthon a kvadratikus φ-SubGauss-féle véletlen értékekben és folyamatokban. A fiatal magyar kutató és ungvári egyetemi oktató, aki a fenti témában tartott volna előadást Budapesten az MTA közgyűlésén, ugyanis nem tudott személyesen megjelenni az akadémián, küldött viszont egy videót maga helyett. Nem is akárhonnan, hanem a frontvonalból. A semmiféle katonai előképzettséggel nem rendelkező tudós ugyanis az invázió kezdete után nem sokkal önkéntesnek jelentkezett az ukrán hadseregbe és éppen az orosz megszállók ellen harcolt.



És harcol azóta is, megállás nélkül. Kivéve amikor éppen eltávozáson vagy szabadságon van. Mint éppen most is. Ezúttal interjút is adott, méghozzá az ukrán hadsereg magyar önkénteseit támogató, “Kárpátaljai Sárkányellátó” nevű óhazai Facebook-csoport mögött álló önkénteseknek. Olyan, a szó legjobb értelmében civil interjút, amiben jórészt az orosz-ukrán-háború frontvonalának mindennapjairól esik szó. Vagyis a legérdekesebb témákról.

Enni mindekinek kell

Például a beszélgetés elején arról, hogy hogyan és mit esznek a Putyin inváziójával szembeszállók a fronton, a lövészárokban.

Szendvicset? Meleg ételt? Kommandósfilmekből ismerős űrthajóskajaszerű, előre csomagolt cuccokat? Vagy van saját szakácsuk, mint a haditengerészeknek? Traski elbeszéléséből kiderül, hogy amikor rendesen pörög a frontharc, naponta egyszer visznek ki neki meleg ételt, amúgy pedig némi szárazellátmányt tartanak maguknál. Amikor csomagból kénytelenek táplálkozni, előkerülnek az úgynevezett MRE-k. Ez az angol “Meal, Ready-to-Eat”, vagyis a kész kajacsomag rövidítése.

photo_camera Ukrán MRE.

Mivel sok ország támogatja a Putyin ellen harcolókat, a kínálat igen színes és változatos: Traski és egységének tagjai az ukrán mellett ettek már olasz, brit, kanadai, amerikai MRE-t is. Ukránból kétféle fordult meg náluk. A matematikus elmondása szerint az első ukrán volt az egész mezőny legfinomabb frontmenüje, a mostani második viszont a legrosszabb, de annyira, hogy a legtöbben ehetetlennek találják. A legcsintalanabb frontszakácsok az olaszok, az ő előre összerakott frontebédjüknek ugyanis egy féldeci is része. Igen, olyan féldeci. Traski nem iszik, így arról nem tudott beszámolni, hogy laza limoncello vagy ütős grappa volt-e a pakkban.



Ha viszont olyan a harci szituáció, hogy hosszabb időre be kell rendezkedniük valahol, máris jön az élő, IRL szakács, aki napi háromszor főz rájuk. És hogy miért nincs mindig velük a szakács? A tökös tudós ezt így magyarázta el: