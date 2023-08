Miért tesz 2 másodpercen belül ennyire boldoggá a videó a csúszdázó bostoni rendőrről?

Fogadjunk, hogy 2 másodpercen belül akkor is el fogsz mosolyodni, ha rendőr vagy! Ha nem vagy rendőr, fogadni sem kell, annyira biztos a dolog. Tessék: (a hangot érdemes felcsavarni!)



Hogy ez miért ennyire jó? Talán mert benne van az ember elementáris vágya boldogságra, illetve annak villámgyors belátása, hogy ez néha nem lehetséges?

Remélem. De lehet, hogy csak simán szemétládák vagyunk.

Az egy nap alatt világslágerre vált videó Bostonban készült augusztus 1-én, a városházánál tavaly novemberben átadott City Hall Plaza gyorsan népszerűvé vált játszóterén. Ez nemcsak a gyerekek, hanem a keleti parti nagyváros infantilisebb felnőttjeinek körében is azonnali kedvenc lett. Mint látható, az egyenruhások sem maradtak hidegek a vonzerejére.

A bostoni rendőrség szóvivője egyébként megerősítette, hogy ez nem valami kamu vagy megrendezett vicces videó, a filmen egy akkor éppen szolgálatban lévő rendőrt láthatunk, aki rendesen bele is sérült a játékba. De annyira, hogy később rövid kórházi kezelésre is szorult, amit a saját biztosítása fedezett, de ami miatt nem kellett kimaradnia a munkából. A helyi rendőrség a jelek szerint csak jót röhögött a balfácán kollégán, mert azt is bejelentették, hogy az ügy a részükről nem érdemel további vizsgálatot.



A témától a Boston földrajzát legjobban bemutató street punk megaslágerrel búcsúzunk, ami az Élet furcsa kanyarjainak köszönhetően később "100 % magyar" címmel a legjobb irredenta slágerré vált a Romantikus Erőszak előadásában: