Orbanizáció a Kaukázusban

„A gonosz általában az innováció álcájában érkezik, és gyakran nem egyszerű felismerni. Hamis szabadságot hirdetnek genderpropagandával, LMBTQ-jogokat erőltetnek, ezek ellen csak az alapvető konzervatív keresztény családmodellel vehetjük fel a harcot. Nem fogjuk engedni, hogy egy erőszakos kisebbség felfogása szembemenjen a többség konzervatív felfogásával.”

Ezek a mondatok Budapesten hangzottak el, de nem valamelyik kormányzati-kormánypárti politikus, propagandista, esetleg publicista szájából. Aki így beszélt, az nem más, mint Irakli Garibasvili, Grúzia miniszterelnöke. A rendezvény, amin fellépett, a CPAC Hungary volt május elején, és a magyar főváros volt a házigazdája. Az Amerikai Konzervatív Unió eseményén ezúttal – Orbán Viktor magyar miniszterelnök mellett – Garibasvili volt az egyetlen olyan fellépő, aki aktuális állami vezetői pozícióval dicsekedhetett.

Két jó barát

Különösebb nemzetközi visszhangot ezzel együtt nem generált a mondandója. Ahogyan az sem, hogy Orbán fogadta őt a Karmelitában, majd megbeszélésük után kiderült: ősszel közös magyar–grúz kormányülést tartanak. Ennek további előkészületeiről azóta nem tettek közzé részleteket, igaz, annyi történt, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter ellátogatott Grúziába.

Magyarország és Grúzia viszonya az utóbbi években egyre barátságosabb, a kaukázusi állam mindinkább azon kevesek közé tartozik, amelyek vezetői nem néznek görbe szemmel Orbán Viktorra, hanem példaképnek tekintik őt és példának a politikáját is, tehát a magyar kormány retorikájának és stratégiájának elemeit is átveszik. Úgy, hogy a milliárdos üzletember, Bidzina Ivanisvili által alapított Grúziai Álom pártnak, amely a 2010-es évek eleje óta kormányozza az országot, amúgy kevésbé stabil a támogatottsága. Az utóbbi évek konfliktusairól, megmozdulásairól, tüntetéseiről mi is beszámoltunk – a 2021. őszén lezajlottakról például itt, a 2023. tavasziakról itt –, ugyanakkor tény, hogy a Garibasvili-kormánynak márciusban sem görbült végül a haja szála sem, igaz, az orosz mintájú idegen ügynökös törvényt vissza kellett vonnia a kedélyek csitítása érdekében.

Magyar út

A grúzok valóban számos ponton követik a magyar utat, nem csupán az „LMBTQ-propaganda” vagy az „idegen ügynökök” témája tartozik ide.