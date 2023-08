Vádat emeltek Donald Trump ellen a 2020-as elnökválasztásba való beavatkozása miatt is

Donald Trump volt amerikai elnök ellen kedden vádat emeltek a 2020-as választások eredményének megdöntésére tett széles körű erőfeszítéseivel összefüggésben. Négy vádpontban, többek között az Egyesült Államok megtévesztésére irányuló összeesküvéssel, tanúk befolyásolásával és az állampolgári jogok elleni összeesküvéssel vádolják. A vádemelés a 2021. január 6-i, az amerikai Capitoliumban történt zavargások körüli eseményekkel kapcsolatos vizsgálatot zárja le.

photo_camera Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

A vádirat szerint Donald Trump hamisan állította a 2020-as elnökválasztás után, hogy ő nyerte a választást, és állítása valótlanságával ő is tisztában volt. Az ügyészek azt is állítják, hogy a január 6-án a tüntetések jelentette káoszt a volt elnök arra próbálta felhasználni, hogy késleltesse a választások eredményének hivatalos jóváhagyását a Kongresszusban.

A 77 éves Trump, aki ismét indul az elnökválasztáson - és a New York Times felmérése szerint utcahosszal vezet a többi republikánus jelölt előtt -, tagadja bűnösségét, a közösségi médiában nevetségesnek nevezte az eljárást. Két másik ügyben már vádat emeltek ellene: titkos iratok nem megfelelő kezelésével, valamint a kampányban egy pornósztárnak kifizetett hallgatási pénz miatt. Ezzel ő lett az első volt elnök, aki ellen vádat emeltek az Egyesült Államokban.

photo_camera Donald Trump hívei 2021. január 6-án erőszakkal törtek be a Capitolium épületébe. Fotó: SAUL LOEB/AFP





A vizsgálatot vezető jogász, Jack Smith kedd este azt mondta, a január 6-i történések példátlan támadások volt az amerikai demokrácia székhelye ellen, amit a vádiratban leírtak szerint hazugságok tápláltak. Smith azt is mondta, hogy gyors tárgyalásra törekszik, és hogy a volt elnököt „ártatlannak kell tekinteni, amíg bűnössége be nem bizonyosodik”. Donald Trumpnak csütörtökön, helyi idő szerint a délutáni órákban kell megjelennie Washingtonban a bíróságon, hogy hivatalosan ismertessék vele a vádakat. (MTI, BBC, New York Times)