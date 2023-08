Először találkozott magyar katonákkal Zelenszkij

Beregszászon találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a 128. különálló Kárpátaljai hegyi roham-dandár tagjaival.

Az ukrán elnök a Twitteren tett közzé fotókat a találkozóról, amelyről azt írta:

Zelenszkij köszönetet mondott a magyar közösségnek és Kárpátaljának, Oroszországot pedig újfent agresszornak nevezte: "Rendszerük fogságot és szenvedést hozott Európa itt élő népeinek - ukránoknak, magyaroknak, lengyeleknek, cseheknek és másoknak” - írta az ukrán elnök.

Berehove. An important meeting with representatives of the Hungarian community and our warriors. The first meeting in this format.



We are all citizens of Ukraine, ethnic Hungarians, ethnic Ukrainians, and all our other national communities. We all defend our country, we all…