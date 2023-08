Ferenc pápa keményen kritizálta a portugál püspököket, mert nem álltak az áldozatok mellé

A héten Lisszabonra figyel a katolikus világ, ahova az Ifjúsági Világtalálkozó szervezői kétszáz nemzet képviseletében mintegy félmillió fiatalt várnak augusztus 1. és 6. között. Felmutatni a reményt a háborútól és szenvedéstől sújtott világban: ez a 37. világtalálkozó egyik fő célkitűzése a vatikáni szóvivő szerint. Aki előzetesen se megerősíteni, se cáfolni nem akarta, hogy szokatlanul hosszú portugáliai látogatása alatt Ferenc pápa találkozhat orosz és ukrán fiatalokkal.

Ehhez képest szerda este az összes portugál lap címlapján valami egészen más szerepelt: a találkozó a gyerekkorukban papok által zaklatott áldozatokkal.

A pápa budapesti útja előtt is felmerült, hogy találkozzon áldozatokkal, de ebből végül nem lett semmi. Portugáliában viszont sokkal kellemetlenebb most ez a téma, mint hogy meg lehetne kerülni; februárban ugyanis olyan jelentés került a püspökök asztalára, amely megváltoztatta azt, ahogy a portugálok az egyházról gondolkodnak. És amiből az ilyesfajta múltfeltáró vizsgálatokat elutasító magyar elöljárók is sokat tanulhatnának.

Nem húsz áldozat, hanem ötezer

Ahogy arra röviden már tavaly, az egyházon belüli, kiskorúak elleni visszaélésekről szóló kiadványunkban is kitértünk, „Portugáliában katolikus értelmiségiek nyílt levélben kezdeményeztek vizsgálatot, amit a püspöki kar egyhangúlag támogatott. Az indoklás arról tanúskodik, hogy eljutottak a rendszer megértéséig, és elhitték végre, amit a Vatikán szakértői nem győznek hangsúlyozni: hogy az egyházon belüli visszaélések mindenhol tömegesen fordultak elő. Vagyis, ahol nincs sok ügy, ott nagyon sok eset maradt rejtve. Érdemes hosszan ízlelgetni: Portugáliában pont azért indult kutatás, mert nem voltak ügyek. A bizottság felállításáig mindössze tucatnyi esetről tudott hivatalosan az egyház, aztán érkezett egy hónap alatt 200 bejelentés.”

photo_camera Az Ifjúsági Világtalálkozó önkéntesei egy óriásplakát előtt, amely a vizsgálat eredményét szemlélteti Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Vagyis Portugáliában a katolikus elöljárók két évvel ezelőttig nagyon hasonlóan reagáltak az abúzusokra, mint a „tizenegynéhány” esetről tudó magyar püspökök: következetesen néhány elszórt ügyről beszéltek, ha nagy ritkán megszólaltak. Azt soha nem ismerték el, hogy rendszerszintű problémák lennének vagy mulasztások történtek volna. A különbség az, hogy a portugál püspöki kar végül megrendelt egy olyan független vizsgálatot, amiről a magyar egyház és kormány beszélni se nagyon hajlandó.