Kettészakad az ország: északnyugaton kellemes 23, délkeleten dögletes 35 fok várható

Alapvetően gomolyfelhős, napos időre készülhetünk ma, bár a nyugati, északnyugati és északi tájakon felhősebb körzetek is előfordulhatnak. Záporok, egy-egy zivatar elszórtan a Dunántúlon és északon enyhíthetik a fülledt meleget, estére tovább növekszik majd a csapadékhajlam.

A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozog majd: 23 és 35 fok között alakul, északnyugatról délkeletre haladva lesz egyre melegebb. Enyhülés késő estére várható, 17 és 27 fok közé hűl majd le a levegő, ugyanezen a tengelyen.

A megosztottság holnap is marad, nagy lesz az ingadozás az egyes országrészek között, viszont készíthetjük az esernyőnket is, mert záporok, zivatarok, helyenként vihar is várható.