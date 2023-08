Lizzo tagadta a vádat, miszerint zaklatta és megszégyenítette a táncosait

A test elfogadásáról éneklő Lizzo tagadta a táncosai által felhozott vádakat, miszerint szexuálisan zaklatta és megszégyenítette őket, írja a BBC.

„Általában úgy döntök, hogy nem reagálok a hamis állításokra, de ezek amennyire hihetetlenek, annyira felháborítóak ahhoz, hogy ne foglalkozzanak velük” - mondta.

Az énekesnő az elmúlt napokat „zsigerelően nehéznek és elsöprően kiábrándítónak” nevezte, szerinte megkérdőjelezték a munkamorálját, az erkölcsét, tisztelettudatát és az egész karakterét.

Lizzo leginkább arról ismert, hogy hangosan ünnepli és hirdeti saját testének nemcsak elfogadását de szeretetét is, az összes dala gyakorlatilag arról szól, hogy legyél nagyon boldog és érezd jól magad a saját bőrödben.

„Nem azért vagyok itt, hogy áldozatként tekintsenek rám, de azt is tudom, hogy nem én vagyok az a gazember, akinek az emberek és a média beállítottak az elmúlt napokban. Nagyon nyitott vagyok a szexualitásommal és az önkifejezésemmel kapcsolatban, de nem tudom elfogadni vagy megengedni, hogy az emberek ezt a nyitottságot arra használják fel, hogy olyasvalamivé tegyenek, ami nem vagyok” - mondta.



Lizzo állítása szerint semmit sem vesz komolyabban, mint a nők iránti tiszteletet, mert ő tudja milyen érzés szégyellni magát, és soha nem kritizálna egy alkalmazottat a súlya miatt.

photo_camera Fotó: MAIRO CINQUETTI/NurPhoto via AFP

Táncosai azt állítják, hogy Lizzo egy amszterdami éjszakai klubban „nyomást gyakorolt Davisre, hogy érintse meg a klub egyik táncosának mellét”, és Davis, bár először ellenállt, végül engedett, „mert attól tartott, hogy árthat a jövőjének”, ha nem teszi azt, amit kérnek tőle.

Lizzót emellett azzal is vádolják, hogy táncos-koreográfusával, Tanisha Scottal együtt szintén Davist „megszégyenítette” a súlya miatt turnéján. Davis azt állítja megkérdőjelezték, hogy „küzd-e valami problémával, mert kevésbé tűnt elkötelezettnek táncosként”, majd állítása szerint azt a benyomást keltették benne, hogy „magyarázkodnia kell súlygyarapodása miatt”, illetve „intim, személyes dolgokról kellett beszélnie, hogy megtarthassa az állását”.

A táncosok azt állítják, hogy tánccsapatuk kapitánya, Shirlene Quigley rá akarta erőltetni a táncosokra keresztény hitét, és gúnyolta azokat, akik házasság előtti szexuális életet éltek, illetve hogy az egyik volt táncosnő szüzességéről még az egyik közösségi oldalon is nyíltan beszélt. Lizzo produkciós cégének – a Big Grrrl Big Touring – menedzsmentjét ezek mellett faji megkülönböztetéssel is vádolják, állításuk szerint a táncosok fekete tagjait „másként kezelték”, mint a csapat többi tagját. A táncosok keresetet nyújtottak be.