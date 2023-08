Még le sem zárultak a vizsgálatok, de Kósa ügyvéd barátja már biztos benne, hogy nem az ő bányája felelős a recski sárlavinért

Miután június 8-án Recsken sárlavina öntötte el az újonnan nyitott andezitbánya alatt álló házakat, az állam igyekszik úgy tenni, mintha egyszeri természeti katasztrófáról lenne szó. 50-60 embert kellett kitelepíteni, és a sár azóta is újra és újra elöntötte a házakat, a bányát üzemeltető Andezit-Bau Kft. felelősségét egyelőre nem firtatják. Tusványoson sikerült beszélnünk a cég egyik tulajdonosával, Fiák Istvánnal, aki barátját, Kósa Lajost kísérte el a fellépésére.

Fiák nagyon nem akart a bányáról vagy a cége felelősségéről beszélni, ahhoz azonban ragaszkodott, hogy nem a bánya omlott rá a házakra. Hogy ezt mire alapozta, azt nem árulta el.

Miközben a debreceni ügyvéd a számára kellemetlen ügyben nem tartja magát közszereplőnek, a neve gyakran forog a nyilvánosságban: diákszövetkezeteket összefogó DiákÉSZ elnöke, valamint alelnök a Kósa Lajos által vezetett Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségben, Kósa feleségével is üzletelt, de még a Fidesz alelnökét behülyítő örökösnővel is volt közös cége. Az erdélyi fesztiválon is szinte mindenhova együtt mentek.

photo_camera Kósa Lajos és Fiák István telefont nyomkodnak Fotó: Németh Dániel/444

Megkérdeztük az Andezit-Bau Kft.-t is, hogy vizsgálták-e az esetleges mulasztásokat, azonban választ nem kaptunk tőlük. Az egri ügyészség nyomására az Egri Rendőr-főkapitányság nyomozást indított, azonban ennek az eredményéről nem nyilatkoztak. Emellett a bányákat felügyelő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SzTFH) vizsgálódik, de a károsultak képviselőjének küldött válaszukból annyi derült ki, hogy nem súlyos üzemzavarral és balesettel kapcsolatos hatósági eljárást indítottak. Ezt azzal indokolták, hogy a baj nem a bányaüzem területén történt. De hogy pontosan mit vizsgálnak, azt sem az ügyvédeknek, sem a 444-nek nem árulták el.

photo_camera A Hunyadi út feletti bánya Recsken Fotó: Németh Dániel/444

Pedig akár az engedélyeztetéstől kezdve meg lehetne vizsgálni a bánya működését, hiszen a kormányhivatal oldalán elérhető látványtervek szerint a bánya nem nyúlt volna túl a hegygerincen. Miután elkezdték a kitermelést, Recsk polgármestere, Nagy Sándor azt mondta a 24.hu-nak: „Azt mi se gondoltuk, hogy ilyen közel lesz. Meglepett, hogy ilyen közel van.”