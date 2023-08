Megemelné a gyorshajtási bírságokat a kormány szeptember 1-től

Jelentősen növekednek a gyorshajtási bírságok az új közlekedési rendelettervezetet alapján, amit csütörtökön töltött fel honlapjára a kormány. A dokumentum alapján szeptember 1-től emelnék meg a bírságok összegét - írta meg a hvg.hu.

A gyorshajtási bírságok sávos értékei így módosulnának:

30 ezer helyett 39 ezer forint

45 ezer helyett 58 500 forint

60 ezer helyett 78 ezer forint

90 ezer helyett 117 ezer forint

130 ezer helyett 169 ezer forint

200 ezer helyett 260 ezer forint

300 ezer helyett 390 ezer forint

A tervezet emellett emelné a személy- és áruszállításban dolgozók ittas vezetése miatt kiszabott büntetések mértékét is:

2000 cm 3 -nél kisebb motorú jármű esetén 400 ezerről 520 ezer forintra

-nél kisebb motorú jármű esetén 400 ezerről 520 ezer forintra 2000 cm3-nél nagyobb motorú jármű esetén 800 ezerről 1 millió 40 ezer forintra

Egyéb közlekedési bírságok mértéke is emelkedne, az autópálya leállósávjában történő haladásért például 130 ezer, a kötelező haladási irány megszegéséért 65 ezer forint büntetést kellene fizetni. A rendelet a gyártókra is szigorúbb büntetéseket szabna ki, a típusjóváhagyás során elkövetett hibákat is keményebben szankcionálnák.

A rendelettervezetet augusztus 10-ig lehet véleményezni.

A közlekedésbiztonság azután lett téma a közbeszédben, hogy július 1-jén meghalt egy kerékpáros az Árpád hídon, miután elütötte egy illegális gyorsulási versenyben résztvevő autós.

A biciklisták pár nappal később tüntetést szerveztek, és a rendőrpalota elé vonultak, ahol átadták a szigorúbb szabályokra vonatkozó követeléseiket a rendőrség képviselőjének.

A tragédia után Lázár János közlekedésért felelős miniszter arról beszélt, hogy szigorítani kellene a KRESZ-t. A szakértők szerint ez szükséges lépés, azonban a fő probléma, hogy mindig lesznek emberek, akik megszegik az éppen aktuális szabályokat.