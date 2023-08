Obama segítené Biden kampányát 2024-ben Trumppal szemben

Egy jelentés szerint Barack Obama júniusban, a Fehér Házban tartott privát ebéden figyelmeztette a jelenlegi amerikai elnököt, hogy Donald Trump „erős kihívó” lesz 2024-ben a következő elnökválasztáson, miután várhatóan Trump lesz a republikánus elnökjelölt. Még úgy is, hogy Trump ellen most emeltek vádat a 2020-as elnökválasztásba való beavatkozása miatt is.

A Joe Bidennel tartott ebéden Obama állítólag „megígérte, hogy mindent megtesz azért, hogy segítse az elnök újraválasztását”. A találkozón résztvevő forrásokra hivatkozva a Washington Post azt írta, Biden üdvözölte a segítség felajánlását Obamától, akinek elnöksége alatt alelnök volt.

photo_camera Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Biden kampányának szóvivője, TJ Ducklo azt mondta, „az elnök hálás Obama rendíthetetlen támogatásáért, és alig várja, hogy ismét egymás mellett kampányolhassanak, hogy 2024-ben is győzzön, és befejezze a munkát”. (Guardian)