Ítéletidő Budapesten: több mint ezer riasztás, megbénult a vasút az özönvízzel és heves villámlásokkal érkezett vihar után

Több mint ezer bejelentés érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyeletére szombat reggelig. Főleg kidőlt fák, leszakadó vezetékek, megsérült épületek és vízszivattyúzások miatt kértek az emberek a tűzoltóktól segítséget.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a fővárosban pincékbe, garázsokba, alagsori lakásokba, aluljárókba befolyt víz kiszivattyúzásához, kidőlt fák és leszakadt ágak eltávolításához kértek segítséget az egységektől. A XI. kerületben, a Lapu utcában az M1-M7-es aluljárójában felgyülemlett vízben elakadt egy személygépjármű, a X. kerületi Dreher Antal úton pedig négy személyautó és egy kis teherautó futott villamos sínre a vízben. Sok helyről érkezett automatikus tűzjelző riasztás.

A Pest körüli településekről több mint százhatvan bejelentés futott be vízkárok és fakidőlések miatt, leginkább Szigetszentmiklósról, Gyálról, Nagytarcsáról, Kistarcsáról, Csömörről, Kerepesről és Gödöllőről. Szigetszentmiklóson jelentős a vízkár: garázsokba, házakba, pincékbe ömlik a felgyülemlett esővíz; a Losonczi utcában és a Csepeli úton kidőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat, míg a Rekettye utcában egy árokba borult személyautót kellett kivontatniuk a tűzoltóknak. Gödöllőn a 3-as főút Szabadság úti szakaszán fák dőltek az úttestre, míg a Tisza utcában fenyőfa dőlt egy családi házra, és beszakította a tetőt.

Megbénult a vonatközlekedés is a fővárosban és a térségében szombat reggelre, részleteket ebben a cikkünkben olvashat. „A forgalom szervezése folyamatban van, a közlekedésről később részletes tájékoztatást adnak” – közölte a Mávinform.

Az Időkép.hu szerint a péntek éjjeli, szombat hajnali lehetett az év vihara a fővárosban és a térségében: több hullámban érkezte heves zivatarok Budapest térségébe. Emellett órákon keresztül szinte másodpercenként villámlott, mindehhez széllökések is társultak. A város több részére is özönvíz zúdult, rövid idő alatt sokfelé 30-40 mm eső esett, de Pestszentlőrincen 50 milliméternyit mértek. Ezt a fotót olvasónk szombat reggel készítette.

photo_camera Fotó: Olvasónk, Csaba

A vihar a főváros teljes területét érintette, de több agglomerációs településről is érkeztek segélyhívások. Folyamatosan dolgoznak a fővárosi tűzoltók, az önkéntes tűzoltó egyesületek és a Budapest Mentőszervezet a viharkárok elhárításán, írja az MTI.

A viharos idő nemcsak a fővárosban pusztított, hanem az ország területének nagy részén voltak intenzív zivatarok, villámárvizek. Debrecenbe és térségébe heves esőzésekkel, a Dél-Alföldre órákig tartó villámlásokkal érkezett a vihar pénteken este, éjszaka.

Az ítéletidő szombaton is folytatódhat. A fővárosban és Pest megyében most is vörös, további hat megyében narancssárga riasztás van érvényben.