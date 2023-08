Van ok újabb viharoktól tartani

Az éjjeli után számítani kell még nagy viharokra az országban, felhőszakadás, szélvihar és jégeső kísérheti az útjukat – írja az Időkép, ami szerint nagyjából a Pécs-Győr vonaltól keletre kb. a Debrecen-Sárospatak vonalig megint kialakulhatnak a délutáni és az esti órákban hevesebb viharok is.

A viharok dél-délkelet felől érkeznek majd, és észak-északnyugati irányba haladnak tovább, így átszáguldanak az országon. A délutáni, esti órákban Budapesten is számítani kell újra nagy viharokra.

photo_camera A 2023. augusztus 4-i vihar egy gyömrői fotón Fotó: Pásztor Alex / Facebook

Az European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX), Európa vezető viharjelző szervezete 2-es figyelmeztetést adott ki az ország Dunától keletre eső területének nagyjára, kivéve az ország északkeleti csücskét. Az erősebb zivatargócokat intenzív villámlás, kiadós felhőszakadás, néhol nagy jég és károkozó széllökések is kísérhetik – írják.

Nemcsak a lecsapó villámok jelenthetnek veszélyt, hanem rövid idő alatt helyenként akár több mint 40-50 mm eső is eshet, ami villámárvizeket, elöntéseket is okozhat. A hevesebb viharokban a legerősebb széllökések meghaladhatják akár a 80-90 km/órát is.