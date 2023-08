Beázott a Magyar Nemzeti Galéria, Gulácsy-festményeket kellett leszedni

A Magyar Nemzeti Galéria (MNG) épülete két napja zárva van, a bejáratnál kihelyezett papírokon "váratlan technikai okokra" hivatkoznak. Az ország egyik vezető múzeuma nem adott ki közleményt az eset hátteréről, és a honlapról is eleinte csak az értesült arról, hogy felesleges a Várba látogatnia – például az év egyik magyar vonatkozású múzeumi szenzációja, a Gulácsy életműkiállítás megtekintéséért – , aki a nyitólap legaljára görget. A most már feljebb lévő rövid közleményben azt írják, hogy a múzeum már pénteken is zárva volt, azt nem, hogy miért.

Egyik olvasónk érdeklődésére a múzeum közönségszolgálata azt válaszolta, hogy a "technikai hibát" még nem tudták elhárítani így azt sem tudják megmondani, mikor nyitnak ki ismét. A 444 viszont több forrásból is úgy értesült, hogy váratlan technikai ok azt fedi, hogy

az épület az elmúlt napok jelentős esőiben komolyan beázott. A múzeum kommunikációs stábját egyelőre nem tudtuk elérni, így azt sem sikerült megtudni, miért nem adott ki az közleményt az ország egyik legjelentősebb közgyűjteményét kezelő intézmény. A történtekről olyan források tájékoztatása alapján tudunk beszámolni, akik maguk nem jártak az épületben, ott dolgozó ismerőstől hallottak a történtekről.

Egyik olvasónk úgy tudja, ázott a műtárgyraktár, az irodák, a WC és a folyosók. Ugyanez a forrásunk úgy tudja, hogy valamennyi kiállítás is beázott, ami azt jelentheti, hogy az eset több kiállítermet is érint. Ő az MNG-ben dolgozó ismerősétől azt hallotta, hogy

a falakon folyó víz műtárgyakat is elért.

Érdeklődők a Nemzeti Galéria zárt kapui előtt 2023. augusztus 6-án.

Egy másik forrásunk azt erősítette meg, hogy a hónap végén záró



Gulácsy-kiállítás képei közül is többet le kellett venni, mert víz folyt a falakon. Úgy tudjuk, a mostani beázás nem az első, az elmúlt években

nagyobb zivatarok idején a Nemzeti Galéria rendszeresen beázott. Ilyenkor beázik a kupola, áznak a raktárok, a falakon csorog a víz.

Az MNG otthonául szolgáló Budavári Palota a Várnegyed legnagyobb és legjelentősebb műemléképülete. A Minisztelnökség alá tartozó Várkapitányság Zrt. kezelésében álló Palota legnagyobb része leromlott műszaki állapotban van. Pár éve ugyanakkor a VZrt. újjáépítette a déli összekötő szárnyat, benne a Szent István teremmel, az északi szárnyat pedig, ahol évtizedekig a Munkásmozgalmi Múzeum, majd átmenetileg a Ludwig Múzeum fogadta a látogatókat, most júniusban állványozták fel.

Miközben a Palota nagy része pusztul, a szomszédban a Nemzeti Hauszmann Program keretében modern technológiával sorra építik vissza a semmiből a régi épületek másait. Arról, hogy mi a kormány terve a Budavári Palotával, semmit sem tudni, csak azt, hogy kívül-belül az "eredeti állapotot" igyekeznek visszaállítani.

Baán László Gulácsy Lajos festőművész életműkiállításának megnyitóján, a Magyar Nemzeti Galériában.2023. április 6-án.

A kormány régi terve, hogy a Magyar Nemzeti Galériának a Városligetben emeljen új épületet. Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt a zöldfelületek megőrzéséért küzdő főváros ezt ellenzi, a kormány alá tartozó Liget Budapest Projektért felelős miniszteri biztos, egyben a Szépművészeti Múzeum (ide tartozik a Nemzeti Galéria is) igazgatója, Baán László viszont ragaszkodik hozzá. A válság miatt a százmilliárdos nagyságrendű beruházásra valószínűleg évekig nem lesz még pénz, az LBP honlapja szerint az jelenleg "tervezés alatt" áll.