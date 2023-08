Elpusztult a mariupoli állatkertből moszkvai cirkuszba deportált tigriskölyök

Elpusztult az oroszok által megszállt Mariupol városának állatkertjéből ellopott tigriskölyök, jelenti a Mariupoli Városi Tanács Telegramon.

Tájékoztatásuk szerint a tigrist három hónapos korában, 2023 májusában vitték el egy moszkvai cirkuszba, hogy betanítsák. Az állat idomára, Edgard Zapasnyij, a háború támogatója szintén megerősítette a halálhírt. Elmondása szerint az állatnak veleszületett veseproblémái voltak. Az nem derült ki, hogy ennek ellenére miért vitték el az állatkertből.

A tigrist születésekor az anyja elutasította, így egy időben egy helyi német juhászkutya nevelte. (The New Voice of Ukraine)

