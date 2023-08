Közösen járőröztek az orosz és a kínai haditengerészet hajói Alaszka közelében

Korábban is előfordult már, hogy orosz vagy kínai hajó járőrözött Alaszka közelében, de Nathan Moore ellentengernagy szerint nagyon ritka, hogy ezt közösen tegyék. Márpedig most ez történt, és ellentétben a szeptemberi alkalommal, mikor összesen hét kínai és orosz hajó fordult meg a közelben, Amerika most rögtön négy hadihajót és több felderítő repülőgépet küldött az összesen tizenegy hajó megfigyelésére.

photo_camera Az egyik amerikai hadihajó Fotó: BENJAMIN A. LEWIS/AFP

A két nagyhatalom közös haditengerészeti járőrözése az egyre inkább vitatott Északi-sarkvidék területéért folyó szélesebb körű nagyhatalmi verseny része. Az amerikai tisztviselők az orosz és kínai együttműködést az Egyesült Államok Japánnal, Dél-Koreával és mást regionális partnerekkel kötött szövetségeinek ellensúlyozásaként értékelték.

„Az ukrajnai háború és a Tajvan körüli feszültségek összefüggésében ez a lépés rendkívül provokatív” – értékelte a helyzetet Brent Sadler, a Heritage Foundation vezető kutatója, a haditengerészet nyugalmazott kapitánya. (WSJ)