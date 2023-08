Anyósülésről, telefonálás közben vezető oktató: Biztonságosan vezettem, de vállalom a felelősséget

Csak nagyjából háromszáz métert tett meg úgy, hogy az anyósülésről, bal kézzel vezette autóját – mondta Vencel János autósoktató, akit a Fehérvári úton videóztak le a különös, és nem igazán KRESZ-kompatibilis mutatvány közben. „A Móricz Zsigmond körtér környékén raktam ki a tanuló”, majd a következőt „tényleg két utcával följebb vettem be, és igen, nem ültem át a másik oldalra, amiért a felelősségemet vállalom” – nyilatkozta a férfi az RTL-nek.

Bár kívülről furcsa látvány lehetett, azt mondja: biztonságosan vezetett. „Megvan a 360 fokos látószög, nincsenek holtterek, az irányjelzőt is biztonságosan el lehet érni”, a kormányt pedig „bal kézzel azért elég határozottan meg lehet tartani”. Az oktatóknak külön vizsgázniuk kell a jobbról vezetésből, hogy bármikor be tudjanak avatkozni, ha a tanuló leblokkol, hangzott el az RTL adásában.

Vencel, akinek 24 éve van jogosítványa, és 18 éve oktat vezetést, elismerte, hogy hibázott, de csak a telefonálás miatt. „Minden embernek van egy édesanyja, akinek szerintem bárki felvenné a telefont, még a legextrémebb helyzetben is. Én ezt tettem, ezért is vállalom a felelősséget” – mondta. Azt is mondta, hogy ha az extrém vezetéssel valakiben riadalmat, megbotránkozást keltett, attól elnézést kér.

Az RTL-nek nyilatkozó közlekedési szakjogász szerint Vencelt várhatóan nem csak a telefonálás miatt vonják felelősségre. Ugyanis hiába a rutin, úgy kell vezetnie, hogy azzal ne veszélyeztesse a többi autóst. A rendőrség az ügyben szabálysértési eljárást indított, vizsgálják a videót. Az RTL úgy tudja, az oktató néhány tízezer forintos bírságra számíthat.