Beszólt a rendőrnek, bevitték, eltört a bordája, elítélték

Magyarországon hatalmas a látencia rendőri bántalmazások esetén, ha történik is feljelentés, azok pusztán 1-4 százaléka jut el bíróságra, és ezekben az esetekben sem mindig ítélik el az elkövetőt.

Egészen más a nyomozási hajlandóság akkor, ha rendőr az áldozat: van rá példa, hogy ilyenkor gyorsított eljárásban, hetek alatt születik ítélet.

Juhász István másfél éve egy igazoltatás során obszcén szóval illette az intézkedő rendőröket, akik helyben előállították, fogdára szállították.

Itt a férfit állítása szerint a fogdaőr úgy megrugdosta, hogy eltört a bordája.

A kiengedése után a kórházban orvos is igazolta, hogy „testi erővel okozott sérüléseket szenvedett”, a bordája pedig valóban eltört.

Júniusban első fokon elítélték a faszfejezés miatt, az általa indított bántalmazási perben viszont vádemelés sem történt.

Juhász István 60 éves, berzéki lakos, buszsofőrként dolgozik. Kálváriája 2021. december 4-én kezdődött. Egyetemista lányával az esti órákban elmentek a közeli Hernádkakba a benzinkúthoz. Tankolás után István ment be fizetni, de nem volt rajta szájmaszk, amiért az eladó többször szólt neki. Végül az ott tartózkodó rendőrök felszólítására kiment, hogy felvegye a maszkot. A férfit igazoltatták és helyszíni bírságot szabtak ki rá, amiért maszk nélkül ment be a boltba.

István nem volt hajlandó kifizetni a bírságot, ezért az intézkedő rendőr tájékoztatta, hogy feljelenti, ezt István elfogadta. Az autóhoz menet a lánya felé szólva lefaszfejezte a rendőröket, akik ezt meghallva előállították őt.

Istvánt a Miskolci Rendőrkapitányságra vitték, először fogdába zárták. Telefon nem volt nála, ezért kérte, hogy értesítsék a hozzátartozóit, hogy mi történt vele. Miután a kérésére nem kapott érdemi választ, belerúgott a zárkája ajtajába.

A férfi állítása szerint amíg a zárkában várakozott, egyszer csak bejött a fogdaőr, és különösebb magyarázat nélkül bordán rúgta őt.

István 1,5-2 órát töltött a fogdán, ezután vitték kihallgatásra. Elmondása szerint itt többször is jelezte, hogy nagyon fáj a bordája, amelyről utólag kiderült, hogy nemcsak eltört, el is hajlott, és szúrta a tüdejét. A kihallgatást ennek ellenére folytatták, és amikor végeztek, István elé tettek egy dokumentumot, és kérték, hogy írja alá. Ezt a férfi megtagadta, mondván, szemüveg nélkül nem tudja elolvasni, mit ír alá. Némi erősködés után végül annyiban hagyták, és az egyik nyomozó elvezette Istvánt, hogy elkészítsék róla a rendőrségi fotót.

Pórázon vezették le a fotóshelységbe, István szerint lefelé menet az őt kísérő nyomozó ököllel fejbe ütötte. A dokumentumot a fotózás után sem volt hajlandó aláírni, így elengedték:

A férfi éjjel 2 körül ért haza, megpróbált elaludni, de annyira fájt a bordája, hogy családtagjai unszolására hívott egy mentőt, amely kórházba szállította. Itt megállapították, hogy István testi erővel okozott sérüléseket szenvedett, a bordája valóban eltört. Az eset után a család a Helsinki Bizottság segítségét kérte, feljelentést tettek hivatalos eljárásban történt bántalmazásért. Közben elindult az intézkedő rendőrök által kezdeményezett, István ellen folyó eljárás is, becsületsértés és zaklatás vádjával.

Másfél év telt el az eset óta. A két párhuzamosan futó eljárás közötti különbség szembetűnő: a rendőrök által indított perben azonnal kihallgatták Istvánt és a sértetteket is, néhány hónapon belül megtörtént a vádemelés, fél éven belül a Miskolci Járásbíróság büntetővégzésben el is ítélte volna Istvánt. A védőügyvéd segítségével sikerült tárgyalást kérni, az elsőfokú eljárás 2023 nyarára lezárult, Istvánt mindkét pontban elítélték, pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. István és ügyvédje fellebbeztek az elsőfokú ítélettel szemben.

A becsületsértési vádpont a faszfejezésre vonatkozott, a zaklatás arra, hogy az intézkedő rendőrök tanúvallomása szerint miközben a fogdára szállították, István azzal fenyegette egyikőjüket, hogy elüti autóbusszal. A férfi tagadja, hogy ilyet mondott volna, a rendőrök vallomásán kívül más bizonyító dokumentum nincs, de a bíróság ezt is elegendőnek tartotta az elmarasztaló ítélethez.

Az eset után István is nagyon hamar feljelentést tett a bántalmazás miatt, ebben az ügyben viszont több mint egy év kellett, hogy egyáltalán kihallgassák. A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség nyomoz, vádemelés még nem történt.

Nem egyedi eset

„Mind a statisztikák, mind az Európai Emberi Jogi Bíróság és a strasbourgi bíróság esetjoga azt mutatja, hogy itt rendszerszintű problémákról lehet beszélni – mondja Bieber Ivóna, István védőügyvédje, a Helsinki Bizottság jogásza. – Rendőri bántalmazások esetén a feljelentések körülbelül 1-4 százaléka jut el bíróságra, és ezekben az esetekben sem mindig ítélik el az elkövetőket. A problémát tovább tetézi, hogy ha el is ítélik őket, akkor is sokszor nagyon enyhe büntetést kapnak, mondjuk pénzbüntetést, akár egy törés okozásáért.”

Bieber Ivóna szerint egészen látványos különbségek vannak a nyomozási hajlandóságban akkor, ha egy bűncselekmény esetén rendőr az áldozat, mint amikor az elkövető a rendőr. Illusztrációnak a tavaszi diáktüntetések egyik résztvevőjének ügyét hozta fel: egy férfi a május 19-ei demonstráción, a Lendvay utca előtt megpróbált ököllel megütni egy rendőrt, az ütések sisakja plexijét érték. Az elkövetőt gyorsított eljárásban előállították, két héten belül jogerősen elítélték. „És ehhez képest ugye azt látjuk, hogyha a rendőr az elkövető, akkor másfél év alatt nem jutottunk el még vádemelésig se” – mondja az ügyvéd. Az igazságtételért sokszor Strasbourgig, az Emberi Jogok Európai Bíróságáig kell menni.

Bieber Ivónának olyan ügye is van Strasbourgban, amelyben egy idős nőt úgy tepertek le a rendőrök, hogy mindkét vállát eltörték, a hazai Nyomozó Ügyszség mégis megszüntette a nyomozást.

Lenne megoldás

A strasbourgi bíróság ítéleteinek végrehajtását az Európai Tanács miniszteri

bizottsága ellenőrzi. A szervezet már többször megrótta Magyarországot azért, amiért ennyire nem hatékonyak a rendőrök által elkövetett bántalmazások esetén a nyomozások, és több ajánlást fogalmaztak meg az ország számára. A Helsinki Bizottság 13 pontban foglalta össze, mi kellene ahhoz, hogy egy sokkal hatékonyabb,

gyorsabb és igazságos büntetőeljárás keretében igazságos ítéletek szülessenek.

Az egyik ilyen nyilvánvaló lépés a testkamera bevezetése lenne. Bieber Ivóna azt mondta, számos országban elterjedt gyakorlat, hogy a rendőrök intézkedés közben testkamerát viselnek, és a rendőrautókat is sok helyen bekamerázzák. Magyarországon aránylag kevés kamera áll a rendőrök rendelkezésére, és elsősorban tüntetéseken szokták bevetni őket, ahol nagy tömeget kell valós időben monitorozni. „A kamerák használata mindenki számára előnyös lenne, hiszen a rendőröket védi az alaptalan vádaskodástól, a sértetteket meg attól, hogy rendőri erőszak áldozatai legyenek – mondja az ügyvéd. – Ennek ellenére a kifogásolható rendőri intézkedések esetében csak a legritkábban fordul elő az, hogy a fedélzeti kamera elérhető. Olyan rendőri bántalmazással kapcsolatos ügyem pedig szerintem még nem is volt, ahol testkamerával találkoztam volna.”

photo_camera Testkamera egy berlini rendőrön Fotó: MONIKA SKOLIMOWSKA/dpa Picture-Alliance via AFP

Bieber Ivóna szerint egy másik nagyon kézenfekvő lépés lenne, ha a sértetteket, amikor azt állítják, hogy rendőri bántalmazás áldozatai, akkor megvizsgálja egy független orvos, az eljáró rendőr jelenléte nélkül. Az össztársadalmi megoldást a jogász szerint az segítené elő, ha a tettel arányos büntetést szabnának ki a rendőrökkel szemben. Jelenleg ugyanis az is elképzelhető, hogy elítélését követően is szolgálatban tud maradni az elkövető rendőr: ha nem ítélik letöltendő szabadságvesztésre, akkor egyedi, speciális belügyminisztériumi engedéllyel tovább szolgálhat.

„Az is nagyon sokat segítene, ha a kormányzat egyértelműen ki tudná mondani, hogy zéró tolerancia van a rendőri erőszakkal szemben – mondja a jogász. – Azt hiszem, hogy ez orientálná a rendőröket is, és talán az ügyészségeket is. Bízom benne, hogy azzal, hogy most itt ülünk és beszélgetünk ezekről az ügyekről, változást tudunk elérni, mert azért ne legyünk naivak, sajnos a közvélekedés is gyakran az, hogy ha egy rendőr vagy egy börtönőr megver valakit, annak oka van. Azt gondolom, az István történetéhez hasonló párhuzamokkal talán elő tudjuk segíteni az igazságosabb társadalmi gondolkodást és az igazságosabb jogalkalmazást is.”

