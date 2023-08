Booking-botrány: beragadt pénzek, hamis ígéretek, zéró visszajelzés, perrel fenyegető szállásadók

Magánszemélyeknek, kis és valamivel nagyobb szállásadó partnereknek is óriási összegekkel tartozik hetek óta a Booking.com. Van hazai károsult, aki közel 5 millió forintnyi összeget vár hiába, de a nemzetközi fórumokon is rengetegen jelezték, hogy nem jött meg a pénz.

A Booking.com az egyik legnagyobb nemzetközi szállásszervező cég, az apartmanok Facebookja – vagy Tindere. A szállásadóknak így nem kell marketingre, social media kampányokra, weboldalra, virtuális bankkártyás rendszerre költeniük, és nem kell munkaerőt sem felvenniük arra, hogy foglalásonként nyomon kövessék a tranzakciókat, behajtsák a lemondásokat. Cserébe sok esetben a pénzt sem ők, hanem a Booking szedi be a vendégektől.

Ha a náluk lefoglalt szállásunkat lemondják, vagy kiderül, hogy az valójában nem is létezik, a visszatérítést is a Booking intézi. A cég a fizetési rendszer karbantartására hivatkozva sok esetben június óta tologatja a ki- és visszafizetések határidejét.

photo_camera „Egész nyáron ingyen szállásolok el vendégeket” – van, akinek 20 ezer euróval, jelenleg körülbelül 7,8 millió forinttal tartozhat a Booking Forrás: Facebook

Teljesíti az elmaradt kifizetéseket a Booking.com – közölte hétfőn az online szállásközvetítő cég, azután, hogy a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatot indított ellene. Ennek ellenére a Booking közel másfél hónap és számos önkényes határidő-módosítás után még mindig sok szállásadónak és magánszemélynek tartozik: az elmúlt hetekben a hazai és nemzetközi Facebook-csoportokat is ellepték a pénzt követelő bejegyzések és kommentek. Hazai fronton van, akinek közel 5 millióval tartoznak, külföldi csoportokban forintban számolva 7-8 milliós összegekre is bukkantunk. Akad olyan is, nem is egy, akinek először júliusra, majd augusztusra, aztán szeptemberre tolták a kifizetés határidejét.

A hazai szálláspiacon gyakorlatilag monopolhelyzetű Bookingra, vagyis az azt üzemeltető holland cégre 2020-ban már 2,5 milliárdos gigabírságot szabott ki a GVH fogyasztókat megtévesztő kereskedelmi gyakorlat miatt. Most főszezonban, rekordinfláció mellett különösen rosszul mutat, hogy a cég a „számlázási rendszer karbantartására” hivatkozva június óta arra kényszeríti a szállásadókat, hogy ingyen altassák és etessék a vendégeket. Közben egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a cég a saját maga által szabott határidőket sem tartja be.

Az érintettek a Booking legfrissebb ígérete miatt abban reménykedtek, hogy hétfőn hozzáférhetnek a pénzükhöz – de nem lehet mindenkinek szerencséje.



photo_camera Fotó: Booking károsultak csoportja / Facebook

A brit The Sun július közepén beszámolt a jelenségről, de egy károsultakat tömörítő Facebook-csoport szerint a kifizetések idén februárban és májusban is akadoztak. A Booking.comot is üzemeltető holland multi, a Booking Holdings pénzügyi jelentések szerint 700 millió dolláros nettó veszteséggel zárta a tavalyi évet, de az idei második negyedévben, májustól augusztusig megugrott a bevétele tavaly ilyenkorhoz képest: akkor 857 millió, idén 1,3 milliárd dollár volt a nettó profit. A legutóbbi pénzügyi beszámolót néhány nappal ezelőtt, augusztus elején kellett publikálnia a Bookinghoz hasonló cégeknek. Ha a mostani botrány mögött likviditási gondok állnának, érthető lenne, miért a negyedéves jelentés határidejéig csúsznak a kifizetések, turisztikai szakemberek viszont valószínűbbnek tartják, hogy tényleg informatikai hiba áll a háttérben.

Tervezhetetlenség és egyebek

Csabáék idén nyitottak szálláshelyet a Balaton északi partjánál, ahol a szezon kezdete a Booking karbantartására esett. Az első vendég érkezésével a kifizetéseket fel is függesztették, a szállásadó azóta sem kapott egy forintot sem a Bookingtól. Hét hete a teljes bevételük – körülbelül 4 millió forint – a rendszerben parkol, kifizetetlenül. Csabáéknak közben fizetniük kell a szálláshely költségeit, az adókat és a működtetés egyéb terheit.

„A tervezhetetlenség az, ami az egészben bosszantó és részünkről tolerálhatatlan”, mondja Csaba. Ők nem fizetésképtelenségre gyanakszanak: a Booking szerintük stabilan működő cég benyomását kelti, jó pénzügyi jelentésekkel. De mind a magyar, mind a nemzetközi ügyfélszolgálatot eddig hiába próbálták elérni, semmilyen visszajelzést nem kaptak.

A helyszínen fizettetőket és a nagy szállodaláncokat nem érinti

Úgy tűnik, a szállásadók egytől egyig azért használják a Bookingot, mert így hatékonyabban, olcsóbban és kevésbé erőforrás-igényesen jutnak el a vendégekhez. Egy saját honlap üzemeltetése, a marketing és a közösségimédia-kampányok nagyon költségesek, és valószínűleg nem is sikerülnek olyan jól, mintha egy erre szakosodott óriáscégre bíznánk a feladatot. A foglalások, tranzakciók, lemondások nyomon követése szintén extra terheket jelent, és a beágyazott virtuális bankkártyás fizetési rendszer fenntartása is költséges, ezért ezt inkább a nagyobb szállodák, szállodaláncok használják.

A magánszálláshelyek számára sokszor az a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb, ha a pénzt a vendégtől a foglalási oldal szedi be, amely egyben a lemondási és teljesítési határidőket is automatikusan figyeli. A mostani kifizetéselmaradási ügyben is a kisebb szálláshelyek üzemeltetői húzzák a rövidebbet: jellemzően ők azok, akik pénzbeszedési szolgáltatást is igényelnek.

Csaba szerint hiába vannak fent az összes nagyobb közvetítőnél, foglalásaik csak a Bookingon keresztül vannak. Új szálláshely lévén közvetlenül foglaló, visszatérő vagy ajánlással érkező vendégekkel még nem számolhatnak.

A Booking régóta húzódó fizetési késlekedése miatt a Magyar Turisztikai Ügynökség pénteken zárt kérdőívben kezdte el felmérni, hány szállásadót érint a probléma, Ujhelyi István, az Európai Parlament közlekedési és turizmus szakbizottságának alelnöke pedig levélben fordult a szállásközvetítő cég igazgatójához.

A Gazdasági Versenyhivatal kérdésünkre elárulta, hogy idén eddig összesen 26 panasz érkezett hozzájuk a Booking.com vonatkozásában, ebből 13 szállásadóktól, a szállásdíjak ki nem fizetése miatt. A vizsgálat részleteiről még nem adtak tájékoztatást.

Megkérdeztük a Bookingot is, hogy mi áll a fennakadás és a kifizetések csúsztatásának hátterében, és hogy hogyan tervezik kárpótolni a szállásadókat. A Magyar Turisztikai Ügynökségtől felmérésük részleteit és eredményeit szerettük volna megtudni. Amint válaszokat kapunk, frissítjük a cikket.

Címlapkép: KOEN VAN WEEL/ANP via AFP