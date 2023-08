Már a Zoomnál sem lehet kizárólag távmunkában dolgozni

A Zoom videokonferencia-platform visszarendelte alkalmazottait az irodába, írja a BBC. A cég közölte, hogy szerintük a hibrid megközelítés a leghatékonyabb, és az irodától 80 kilométeres körzetben élő dolgozóknak hetente legalább kétszer be kell járniuk. Az új rendszert augusztusban és szeptemberben vezetik be, országonként eltérő ütemezéssel. A Zoom korábban azt közölte, alkalmazottaik határozatlan ideig kizárólag otthonról is dolgozhatnak. Nemrég az Amazon és a Disney is csökkentette az otthonról dolgozható napok számát.

photo_camera Fotó: Hakan Nural/Anadolu Agency via AFP

2022 szeptemberében a vállalat dolgozóinak mindössze 1 százaléka dolgozott rendszeresen az irodából, 75 százalékuk távmunkázott, a többiek pedig hibrid módon dolgoztak, jelentette akkor a Wall Street Journal.

A Zoom rengeteget keresett azon, hogy az emberek az otthonaikba kényszerültek (2020 áprilisában napi 300 millió aktív felhasználóról számoltak be), de sok más techcéghez hasonlóan nem tudta tartani az elvárt növekedési tempót a lezárások után, így – bocsánatkérések közepette – leépítésekbe kezdett, kirúgták a cég elnökét, új projektjeivel pedig elmaradni látszik versenytársaihoz (Google Meet, Microsoft Teams) képest.

Felmérések szerint a munkavállalók még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy pár napot otthonról dolgozhassanak. Az Egyesült Államokban, ahol a Zoom székhelye található, júliusban a munkavállalók mintegy 12 százaléka dolgozott kizárólag távmunkában, míg további 29 százalékuk a hibrid megoldást részesíti előnyben, derül ki a Stanford Egyetem kutatóinak felméréséből. A kutatócsoport korábbi kutatásai szerint a távmunka gyakoribb az angol nyelvű országokban, és sokkal kevésbé jellemző Ázsiában és Európában.