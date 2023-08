Oroszországba emigrált a volt osztrák külügyminiszter

Karin Kneissl volt osztrák külügyminiszter, aki a fenyegetések és az oroszországi kapcsolatai miatti vádak miatt hagyta el Ausztriát, házat bérelt a Rjazanyi területen lévő Petrusovo faluban – írta meg az orosz sajtó.

photo_camera Karin Kneissl a szenpétervári gazdasági fórumon 2023. június 15-én Fotó: Sefa Karacan/Anadolu Agency via AFP

Az újság találkozott Kneissl-lel egy helyi ünnepen. A volt miniszter elmondta nekik, hogy barátai segítettek neki házat bérelni Petrusovóban. „Fizettem még egy hónapot, aztán meglátjuk. Nem tudok semmit a jövőmről, semmit” – mondta Kneissl.

Elmondása szerint Petrusovóban továbbra is könyveket ír, tanít, és meghívást kapott a Szentpétervári Állami Egyetem GORKI-központjába is. Az egyetem honlapján Karin Kneissl a központ vezetőjeként szerepel.

„Nem volt könnyű idejönni, de igyekszem eligazodni, bár nem könnyű. Szeretek itt lenni, nagyon szép ez a falu. Elkezdtem dolgozni, folytatom a tanítást és a tanulást, a könyveimet, a nyelvtanulást. Hátra kellett hagynom a régi életem, elölről kezdeni, és ez 60 évesen nem könnyű” – mondta Kneissl.

Karin Kneissl 2017 és 2019 között vezette az osztrák külügyminisztériumot. Ezt a posztot a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt kvótája szerint töltötte be. A párt 2016-ban interakciós és együttműködési megállapodást kötött az Egységes Oroszországgal.

A volt miniszter 2018-ban azzal keltette fel a média figyelmét, hogy az esküvőjén Vlagyimir Putyin orosz elnökkel táncolt.

photo_camera Karin Kneissl és Vlagyimir Putyin táncol 2018. augusztus 18-án az ausztriai Gamlitzban. Fotó: Roland Schlager/AFP

2020-ban Kneissl a Rosznyefty igazgatótanácsának tagja lett, ezt a pozíciót 2022 májusáig töltötte be, amikor is beadta lemondását Ukrajna teljes körű orosz inváziója miatt. Gerhard Schröder mellett őt is szankcionálni akarta az EP.

Tavaly júliusban Kneissl azt mondta a Washington Postnak, hogy fenyegetés miatt hagyta el Ausztriát. Ezután egy ideig Libanonban élt. 2023 júniusában azt mondta a TASZSZ-nak, hogy komolyan fontolgatja, hogy Oroszországba költözik. (Meduza)