Senki sem akar Oroszországban háborút – mondta Dmitrij Gluhovszkij, majd 8 évnyi börtönbüntetést szabtak ki rá

Dmitrij Gluhovszkij lehetett volna az orosz elnök tanácsadója is.

Nem élt a lehetőséggel, élesen bírálta a háborút.

Távollétében ítélték el, rajta kívül számos orosz író kényszerült már emigrációba.

Putyin új orosz irodalmi kánont épített volna, helyette remekművek születtek.

„Az egyetlen ok, ami miatt végleg elhagynám az országot, talán az lenne, ha nálunk is elkezdődnének a nyilvános kivégzések a tiltakozások ellenére is” – nyilatkozta még 2016-ban Dmitrij Gluhovszkij. Az orosz író végül tavaly döntött úgy, hogy nem tér vissza szülőhazájába (korábban is ingázó életmódot folytatott), azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Nem sokkal később – hosszú idő után az első nemzetközileg is elismert művészként – felkerült a „külföldi ügynökök” listájára, körözött személyként.

Hétfőn távollétében büntetőtelepen letöltendő 8 évnyi büntetésre ítélték Moszkvában, az ítélet szerint politikai gyűlöletre alapozva „mesterséges bizonyítékok létrehozásával” terjesztett „álhíreket” a hadseregről.

Irodalom vs. Orosz Birodalom

Dmitrij Gluhovszkij bő évtizede szólal fel a putyini rendszer ellen, már 2012-ben Moszkvában több alkalommal részt vett a Putyin beiktatása elleni tiltakozásokon a Bolotnaja téren, elmondása szerint akkor még nem íróként vagy közszereplőként, hanem „csak” magánszemélyként.

Az az év amúgy is fontos az orosz irodalmi élet szempontjából (is) – utólag visszanézve még inkább, mint amennyire akkor sejthettük. 2012-ben Vlagyimir Putyin fontos időszak előtt állt. Lejáróban volt második miniszterelnöki ciklusa, és javában – magabiztosan – készült harmadik elnöki beiktatására. Valahol a kettő között nagy változások előkészítését tervezte. Ennek egyik lépéseként az év elején megjelentetett, Oroszország: Az etnikai kérdés című cikkében sok más mellett egy „közös kulturális kód” létrehozására is javaslatot tett, nem is akárhogy:

nyugati mintára kellett volna újraalkotni az orosz irodalmi kánont, többek közt összegyűjtve azt a 100 könyvet, amelyek kijelölik ezt, és amelyeket aztán kötelezővé tett volna minden orosz iskolás számára. Végül erre nem került sor, de már akkor többen kifejezték aggodalmukat, mondván, Putyin rendszerében egy ilyen kezdeményezés nem jelenthet semmi jót, a rendszert bíráló szerzőket (például Viktor Pelevint vagy Vlagyimir Szorokint) ugyanis kiszorítaná a kánonból. Alexander Nazaryan, a New Yorkban élő orosz újságíró Putyin ötletét akkor úgy kommentálta: „teljességgel szovjet abbéli vágyában, hogy az emberi intellektust engedelmességgé manipulálja”.

photo_camera Putyin egy róla szóló könyvet tekint meg Forrás: Kremlin.ru

Az elnök akkori beiktatása előtt a fent megidézett tüntetéseken elharapódzott a rendőri erőszak, több demonstrálót utólag börtönbüntetésre ítéltek, jogvédő szervezetek szerint politikai megtorlás történt. Ekkor hirdette meg szolidaritási sétáját Borisz Akunyin, amelyhez az orosz kulturális élet neves képviselői csatlakoztak, köztük Ljudmila Ulickaja és Dmitrij Bikov írók is.

Akunyin azóta önkéntes száműzetésbe vonult, Ulickaja is emigrált, mindketten rendszeresen felszólalnak a rendszer, a szólásszabadság korlátozása, a törvényekkel kierőszakolt új kulturális ideológia elnyomó gyakorlata ellen.

photo_camera Ljudmila Ulickaja Fotó: GEORG WENDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Bár idehaza erről kevesebb szó esik, de Bikov példája is jól mutatja, hogyan lehetetlenülnek el az írók ma Oroszországban. Az eredetileg költőként indult és kifejezetten apolitikus Bikov saját bevallása szerint éppen Putyin rendszere miatt fordult a közélet felé. A Krím-félsziget 2014-es megszállása után nyíltan szolidaritást vállalt az ukránokkal, így hazaárulónak bélyegezték – többek közt Andrej Makarevics énekes és Sztanyiszlav Belkovszkij politológus társaságában. 2019 áprilisában Bikov egy Ufába tartó repülőgép fedélzetén lett rosszul. Bár az orosz hatóságok egy ideig úgy próbálták beállítani az esetet, mintha az írónak cukorbetegsége vagy agyvérzése lett volna, utóbb ezt ő maga is cáfolta, míg a kórház mérgezésre gyanakodott. A Bellingcat egy évvel később hozta nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos nyomozását, akkor azt állították, Dmitrij Bikov esete kísértetiesen hasonlít ahhoz, ahogyan Alekszej Navalnijt is megmérgezték.

Legismertebb műve, a ZSD – avagy kié Oroszország? egyébként nemcsak méretében monumentális (majdnem 1 kiló!), de a putyini verziótól egészen eltérő módon mutat rá arra, milyen etnikai feszültségek feszítik szét a hazáját.

És hogy jön ide Gluhovszkij?

Mindeközben a Metro-trilógiával az orosz utópiairodalom legnemesebb hagyományait továbbörökítő Gluhovszkijt még maga Putyin kapacitálta, hogy legyen a tagja a kulturális tanácsának (talán éppen az elnök egyik leglelkesebb támogatójának, Nyikita Mihalkov rendezőnek a megüresedett helyén). A megtisztelő lehetőséget visszautasította, Orosz népellenes mesék című kötetében pedig már olyan erővel mutatta be a korrupcióval átszőtt, vodkával átitatott, személyi kultuszra épülő Oroszország mindennapjait, hogy utána valószínűleg már a Kreml sem nagyon akarta volna vele reklámozni kulturális ideológiáját.

Annak ellenére, hogy úgy műveiben, mint nyilvános megszólalásaiban bírálta már ekkoriban is a putyini rendszert, Gluhovszkij egy ideig optimista maradt azzal kapcsolatban, milyen retorziók érhetik hazájában az irodalmi élet kiemelt szereplőit.

„Az irodalom nem sok vizet zavar. Kis példányszámokról van szó, az Orosz népellenes mesék 15 000-ben jelent meg, ez 2-3 évi terjesztésre elég. Ez nem politikai fenyegetés. Ha ez, teszem azt, egy újság lenne, napi egymillió példányban, vagy tévé, amit 10 milliók néznek, akkor természetesen szoros kontroll alatt lenne tartva. Az irodalom nem elég befolyásos, hogy felügyelve legyen” – nyilatkozta 2013-ban a Könyves Magazinnak.

Igazán aktív politikai megszólalásai azonban Bikovhoz hasonlóan az Ukrajna elleni orosz agresszió megjelenésével váltak egyre hangsúlyosabbá. Ekkor vált ő maga is igazán kellemetlenné.

„Minden egyes szó, amit papírra vetünk ez ellen az abszurd rendszer ellen, ami napjainkban hatalmat gyakorol fölöttünk, olyan, mint egy-egy homokszem az Auschwitz felé tartó sínek között. Egy homokszem nem állítja meg a vonatot, de milliárdnyi homokszem már képes megfékezni” – mondta például 2016-ban. A következő években megjelent regényei pedig (mint például a Text vagy a Poszt) egy széthulló Oroszországról meséltek.

A sokakhoz hasonlóan éveken át hazája és a Nyugat közt ingázó Gluhovszkij 2022 márciusában, alig néhány héttel azután, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, a The Guardian hasábjain bírálta nyíltan Putyint, hazugságnak nevezve mindazon indokokat, amelyekre hivatkozva az elnök megindította a háborút.

„Miért nevezi a Kreml különleges hadműveletnek ezt a háborút? Mert senki sem akar Oroszországban háborút” – írta többek közt. Cikke megjelenésekor már nem tartózkodott az országban, és oda azóta sem tért vissza.

Rajta kívül továbbra is tiltakozik a háború ellen számos, a putyini elnyomás ellen rendszeresen felszólaló író és közéleti személy. Ulickaja. Szorokin. Pelevin. Bikov. Akunyin. És még sorolhatnánk.

Gluhovszkij első Metro-regényében 2033-ban járunk, az atomháború utáni Moszkvában.

Bikov remekműve, a ZSD sem túl távoli jövőre vizionálja a véres és értelmetlen háborút.

Szorokin szerint 2028-ra győz Oroszországban a nemzeti eszme, és visszatér Rettegett Iván modellje – legalábbis Az opricsnyik egy napja ezt a forgatókönyvet vázolja fel.

Ez csak néhány az elmúlt időszak terméséből. Az utóbbi években újfent megszaporodtak az orosz antiutópiák, Putyin rendszere remekművek írására inspirálja az orosz írókat. Hasonlóan termékeny utópiairodalma volt a szovjet korszaknak is (ha csak egy művet ajánlhatnék onnan, az Zamjatyin Mi című regénye lenne). Mindeközben azonban a munkájuk, a megélhetésük, a szabadságuk lett a tét. Hadd ne vonjunk történelmi párhuzamot.