Hiába volt idén pokoli hőség, a republikánus klímastratégia 2024-re: még több fosszilis energia, félresöpört megújulók

Idén nyáron a világ számos országában láthattuk, milyen következményekkel járhat az elszabadult klímaváltozás: egymás után dőltek meg a globális hőségrekordok, kutatók beszéltek arról, hogy az idei év fordulópontot jelenthet, az ENSZ főtitkára szerint pedig már nem a globális felmelegedés, hanem a globális forróság korszakában vagyunk.

Történelmi hőségrekordokból, szélsőséges időjárási jelenségekből és erdőtüzekből jutott bőven az Egyesült Államokba is, és a rendkívüli események hatására tovább erősödött azok hangja, akik szerint azonnali, sürgős változtatásokra van szükség, hogy a klímaváltozás következményeit legalább mérsékelni tudjuk.

De látni azt is, hogy társadalmi konszenzusról még nincs szó: ugyanis párhuzamosan ezekkel a történésekkel a republikánus párt körüli szakértői-elemzői holdudvar messze legbefolyásosabb szervezete olyan klímastratégiát állított össze következő elnökük számára, melynek bevezetése után jóval nehezebb lenne a megújuló energiaforrások térnyerése az országban, és jóval kevesebb szabályozás vonatkozna a fosszilis iparra.

Project 2025

Az elmúlt néhány hétben az amerikai sajtó nagy terjedelemben foglalkozott egy közel ezeroldalas munkaanyaggal, amelynek nem titkolt célja, hogy a remélt 2024-es választási győzelem után az új elnök a dokumentumra támaszkodva azonnal, beiktatása napján alapvető változásokat eszközölhessen az amerikai állam működésében. Ez a Project 2025, ami 22 millió dolláros költségvetéssel készült az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb thinktankja, a jobboldalon a Reagan-elnökség óta megkerülhetetlen Heritage Foundation vezetésével. A Project 2025 megszületésében több tucat konzervatív szervezet több száz munkatársa vett részt, közülük sokan már megfordultak az államigazgatásban Trump elnöksége idején.

A munkaanyag többek között azért is születhetett meg, mert Trump első elnöksége meglehetősen kaotikusan, botrányokkal és gyakori személycserékkel indult, az új elnöknek nem volt megfelelő méretű saját stábja, a kormányügynökségek és hivatalnokok munkatársai pedig nehezen tudtak mit kezdeni az általa elvárt működésrenddel. Ezért a Project 2025 nemcsak konkrét tennivalókat javasol a leendő elnöknek, de tartalmaz egy több ezer névből álló listát is azokról, akiket a kormányváltás után gyorsan ki lehetne nevezni a fontosabb állami posztokra, hogy aztán közösen bontsák vissza az állam számos funkcióját.

A Project 2025-ről szóló első nagyobb cikkek épp azt emelték ki, hogy a dokumentum egyik célja kész lépéseket javasolni az állami túlburjánzás lebontásához. Többek között azáltal, hogy a független kormányzati ügynökségek szerepét mérsékelve sosem látott hatalmat adnának éppen az elnök kezébe.

Jelen állás szerint republikánus győzelem esetén Donald Trump lehetne ismét az elnök, és a dokumentum megszületését a hírek szerint az ő szűkebb stábjából is támogatták. Kérdés persze, hogy az egymást érő vádemelések hogyan befolyásolják a jövő évi választásokat, de a Heritage Foundation részéről többször közölték, hogy a tervet nem egyetlen jelöltnek írták, hanem az összes potenciális republikánus elnök figyelmébe ajánlják.

A lehetőség, hogy második ciklusának Trump több hatalmat birtokolva, kevesebb fékkel és ellensúllyal szembenézve futhatna neki, világpolitikai szempontból is rémisztő, de a Project 2025 igazán fenyegető vonása nem az amerikai belpolitikai rendszer átalakítását célzó fejezetekben lapul. Hanem azokban, melyekkel az Egyesült Államok eddigi klímaügyi intézkedéseit söpörnék teljesen félre.

Totális pusztítás

Azt eddig is lehetett tudni, hogy az amerikai neokonzervatív tábor nem nézi jó szemmel a klímavédelmi lépéseket. De mint a Project 2025 tervét részletesen feldolgozó Politico írja, a dokumentum sokkal messzebbre mutat annál, mint hogy szűkítenék a környezetvédelmi ügynökségek létszámát vagy költségvetését. A Heritage Foundation által összeállított munkaanyagban olyan javaslatok szerepelnek, melyek szerint a leendő republikánus kormány többek között

nehezítse meg, hogy az amerikai hálózatot szél- és napenergiából származó árammal bővítsék,

számolja fel a legtöbb, megújuló energiával foglalkozó kormányhivatalt,

tiltsa meg, hogy államok a kaliforniaihoz hasonló szabályozást vezessenek be a legszennyezőbb autók korlátozására, és a kormány többet ne foglalkozhasson azzal, hogy egyes autómárkák mennyire energiahatékonyan működnek,

vonja vissza a 2022-es törvényt, amely 370 milliárd dollárnyi támogatást biztosít a megújuló energetikai iparnak, az elektromos autógyártóknak, az atomenergetikai projekteknek, illetve a zöldhidrogén-fejlesztéseknek (pedig ezek a források jelentős részéből amúgy republikánus többségű államokban hoznak létre beruházásokat),

számolja fel a 400 milliárd dolláros kedvezményes hitelprogramot, amellyel a zöld fejlesztéseket támogatja a Biden-kormány,

tegyen azért, hogy a klímaváltozás többé ne legyen téma a Nemzetbiztonsági Tanácsban,

a fosszilis energiahordozók kitermelését pedig pörgesse fel, és a szövetséges országokat ösztönözze arra, hogy vásároljanak még többet az Egyesült Államoktól.

A Project 2025 emellett lehetővé tenné a feltáró fúrásokat és a kitermelést egyes természetvédelmi területeken, és a szerzők szerint a kormánynak ki kellene mondania, hogy a szövetségi kormánynak kötelessége jelentős olaj- és gáztartalékokat kialakítani az állami tulajdonban lévő földterületeken.

A New York Times összefoglalója megjegyzi, a Project 2025 emellett megteremtené azt, amit az amerikai klímatagadók régóta Szent Grálként kezelnek: a kormánynak vissza kéne vonnia az amerikai környezetvédelmi ügynökség (EPA) 2009-es tudományos határozatát, amely szerint a széndioxid-kibocsátás közegészségügyi kockázatot jelent. Amerikai konzervatívok meggyőződése szerint ugyanis a határozat eltörlése után megszűnne a kormány lehetősége arra, hogy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatban bármiféle szabályozást hozhasson.

A haditerv

A Project 2025 deklarált célja, hogy egyes lépéseit már a beiktatás napján be lehessen jelenteni, míg a többire az első 180 napban kerülhetne sor. A projekt igazgatója, Paul Dans ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy az anyag nem egy úgynevezett white paper, hanem haditerv, amely mögé a republikánusok teljes erejét fel kell sorakoztatni. „Soha korábban nem fordult elő, hogy a teljes konzervatív mozgalom összeállt volna, és szisztematikusan felkészültek volna arra, hogy a hatalomra kerülésük első napján lebontsák az adminisztratív államot” – mondta erről Dans.

Az úgynevezett adminisztratív állam jelenlétét a Project 2025 szerzői minden jel szerint a környezetvédelmi szabályozás terén érzékelik a leginkább, a dokumentum alapján ugyanis ide csapnának le a legnagyobb erőkkel. Például a terv része, hogy az energetikai minisztérium mindhárom ügynökségét felszámolják, amely az energetikai, azaz a megújuló energiaforrásokra történő átmenetért felelős, emellett pedig konkrét lépésekkel akadályoznák, hogy szél- és napenergiából származó áramot kapcsolhassanak az országos áramhálózatra. Helyette a földgáz-infrastruktúra jelentős bővítését tervezik. Az erről szóló fejezetet az a Bernard McNamee írta, akit Trump nevezett ki elnöksége idején a szövetségi energiaszabályozási bizottságba, és aki korábban egy klímaszabályozások ellen küzdő texasi alapítványt vezetett, illetve Ted Cruz tanácsadója volt. McNamee korábban a klímaváltozást „progresszív” politikai témának nevezte, és harcosan ellenzi, hogy megújuló forrásokkal fejlesszék az amerikai áramhálózatot a fosszilis források rovására.

photo_camera Trump-szavazók Kaliforniában, a 2021-es Dixie erdőtűz idején Fotó: JOSH EDELSON/AFP

Egy másik fejezet a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) megroppantására fókuszál, többek között azzal a céllal, hogy az ügynökség a jövőben kevésbé hangsúlyosan foglalkozzon a klímaválsággal. A fejezet egyik szerzője William Perry Pendley, aki szintén Trump idején került pozícióba, és aki többek között azért dolgozott, hogy az állami tulajdonú földterületeken is könnyebben lehessen feltáró és kitermelő fúrásokat végezni.

Fejezettel jelentkezett Mandy Gunasekara is, aki azt állítja magáról, hogy ő győzte meg Trumpot, hogy léptesse ki az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből. Gunasekara szerint tévedés azt gondolni, hogy a tudomány konszenzusra jutott volna azzal kapcsolatban, hogy a karbonkibocsátás káros az emberi egészségre. Ő is az EPA-t alakítaná át, nagyobb hatalmat adva az államoknak, és elérve, hogy egyetlen központi kormányzati ügynökség se írhasson elő környezetvédelmi szabályokat. Meggyőződése, hogy a környezetvédelmi ügynökséget régóta elfoglalta a baloldal, ezzel szemben szeretne egy „konzervatív” ügynökséget létrehozni.

A Project 2025 megalkotói egyfelől felszámolnák a Biden-kormány eddigi klímaintézkedéseit, de közben nem tesznek javaslatot arra, hogy a világ egyik legjelentősebb kibocsátó országának, az Egyesült Államoknak hogyan kellene mérsékelnie károsanyag-kibocsátását. A New York Times fel is idézte, hogy amikor megkérdezték a Heritage Foundation energia- és klímaközpontjának vezetőjét, hogy mit kéne kezdeni az országnak a klímaváltozással, Diana Furchtgott-Roth azt mondta, ő nem is nagyon gondolkozik ebben a fogalmi keretben, majd azt javasolta az amerikaiaknak, hogy használjanak több földgázt.

Mint a lap megjegyzi, Dans, illetve a munkaanyag másik három vezető szerzője interjúik során annyit elismertek, hogy a klíma valóban változóban van, de szerintük arról még mindig vitatkoznak a tudósok, hogy az emberi tevékenység mennyire tehet minderről. Ez ebben a formában nem igaz: a világ klímatudósainak elsöprő többsége állítja, hogy az ipari forradalom kezdete óta elégetett szén, olaj és földgáz felelős azért, hogy a globális átlaghőmérséklet ebben az időszakban 1,2 Celsius-fokkal növekedett.

Dans szerint a Project 2025 mandátuma arról szól, hogy kiderítsék, a klímaváltozás mely dimenziói léteznek egyáltalán, és mit lehet ezekkel kezdeni. Azzal kapcsolatban, hogy a fosszilis energiahordózók égetése milyen szerepet tölt be ebben a folyamatban, úgy fogalmazott: szerinte a tudomány ezt a kérdést még nem zárta le. (Ez sem igaz, az eddigi legjelentősebb amerikai szakértői tanulmány világos összefüggést mutatott a fosszilis energiahordozók égetése és a klímaváltozás között.)

Viccnek durva

Amerikai klímaügyi szakértők, fizikusok és kutatók megdöbbenve fogadták a neokonzervatív thinktank mestertervét: a Natural Resources Defense Council nevű szervezet egyik vezető tisztviselője, Christy Goldfuss úgy foglalta ezt össze, hogy az egész tervezet nevetséges lenne, ha a lehetséges következményei nem lennének annyira rettenetesek.

De a Heritage által benyújtott terveket túlzónak találták azok a republikánusok is, akik szerint a klímaválság fékezéséhez állami és nemzetközi cselekvésre van szükség. Az egyik ilyen szervezet elnöke, Sarah Hunt szerint ráadásul visszatetszést válthat ki egyes republikánus szavazóknál az is, hogy a tervezet visszavonná Biden klímatörvényét, ami jelentős forrásokat ad zöld infrastrukturális fejlesztésekre olyan államokban is, ahol az ipari termelés amúgy visszaszorult, és ahol republikánus többség van. Konzervatív aktivisták emellett kifogásolták, hogy miközben az egész világ a megújuló erőforrások és az innovatív, fenntarthatóbb ipari fejlesztések irányába megy el, egy ezzel ellentétes amerikai kormányzati politika versenyhátrányba hozná az amerikai gazdaságot.

A Project 2025-ről szóló elemzésekben többen hangsúlyozták, hogy ez csak munkaanyag, ami semmiféle kötelező erővel nem rendelkezik, azaz egy republikánus elnökség idején sem lenne magától értetődő, hogy egy az egyben alkalmazzák a teljes szöveget. Ugyanakkor látható az is, hogy a Trump-időszak számos befolyásos szereplője feltűnt a dokumentum szerzői között, az évtizedeken át nyíltan klímaváltozás-tagadó, korábban az olajipar által is finanszírozott Heritage Foundation jelentőségét pedig nem lehet túlbecsülni. A thinktank hírnevét az alapozta meg, hogy Reagan elnöksége idején számos törvényjavaslatot a Heritage Foundation első, 1980-ban megjelent tanácsadói jelentéséből emeltek át.

Republikánus politikusok jelenleg is próbálják ilyen-olyan eszközökkel akadályozni Biden klímaprogramjának bevezetését, de ez a terv jóval radikálisabb visszalépést jelentene. A New York Times ezért meg is kereste az összes republikánus elnökjelöltet, hogy megkérdezzék őket, támogatják-e a Project 2025 terveit, de egyetlen stáb sem válaszolt.

Az Egyesült Államokban a klímaváltozás megítélésében is kettészakadt a társadalom: friss felmérésekből tudni, hogy bár az amerikaiak 56 százaléka gondolja azt, hogy a klímaváltozás súlyos fenyegetést jelent, de ez a többség a demokrata és független szavazók válaszaiból áll össze. A republikánus szavazók közel 70 százaléka szerint a klímaváltozás vagy enyhe fenyegetésnek tekinthető, vagy nem is jelent valós problémát. Korábbi közvélemény-kutatásokból tudni azt is, hogy a fiatalabb republikánus szavazók aggódnak ugyan a klímaváltozás miatt, de a párt szavazótáborának törzsét képező idősebbek sokkal kevésbé.

Felső kép: Trumpot támogató zászló leng egy leégett ház romjainál Greenville-nél, Kaliforniában, a 2021-es erdőtűz után. John Edelson/AFP