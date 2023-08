Unortodox cégmentés: az új tulajdonos leállította a Dunaferr nagyolvasztóját, Romániából szállít nyersacélt Dunaújvárosba

Leállítja a nagyolvasztóját a Dunaferr – értesült a Hvg.hu. Úgy tudja, hogy egy kedd reggeli vezetőin értekezleten jelentették be: „csütörtöktől határozatlan időre leállítják a Dunaferr acélmű folyékony fázisát”. A nagyolvasztó leállása számos területet érint a cég működésében, és a lap forrásai szerint legalább ezer ember munkájára lesz kihatással a négy-ötezer fős vállalatnál.

Az acélművet nemrég megvásároló Liberty Steel azzal indokolta a nagyolvasztó leállítását, hogy a mostani világpiaci árakon nem lehet nyereségesen gyártani. „Annyiban ez igaz, hogy az árak jelentősen esnek: míg áprilisban még 850 euró felett volt egy tonna melegen hengerelt tekercs ára, addigra ez augusztus elejére 634 euróra esett” – írja a Hvg.hu.

A folytatásról azt írják: információik szerint most 100 ezer tonna nyersacél tömböt (úgynevezett bugát) szállítanak a Dunaferrhez a Liberty romániai, Galațiban lévő gyárából, az első szállítmány elvileg augusztus 13-án érkezik meg Dunaújvárosba. Csakhogy a Dunaferr évi kapacitása meleghengermű-kapacitása kétmillió tonna, ehhez képest a 100 ezer tonna nyersacél semmire nem elég.

Így a cégnél ismét nő a bizonytalanság, holott kevesebb, mint egy hónapja tűnt úgy, hogy rendeződött a Dunaferr sorsa. Július 11-én dőlt el, hogy több pályázó közül a Liberty Steel, egy brit-indiai cég magyar leányvállalata veheti meg 55 millió euróért a céget, amelyet az előző hónapokban már így is életben tartott a megrendeléseivel. A Dunaferr sorsát az is bizonytalanná teszi, hogy a vevőnek legalább 37 milliárd forintnyi azonnali befektetést kell végrehajtania ahhoz, hogy a Dunaferr visszakapja azokat az elveszített környezetvédelmi engedélyeit, amelyek híján már rég be kellett volna zárni a gyárat.