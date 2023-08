A Gazdasági Minisztérium szerint nem állíthatta le az új tulajdonos a Dunaferr nagyolvasztóját, mert még nem is tulajdonosa a cégnek

Tegnap írta meg a Hvg.hu, hogy a Dunaferr leállítja a nagyolvasztóját, amit az aznapi vezetői értekezleten be is jelentettek. A lap értesülései szerint a nagyolvasztó leállása számos területet érint a cég működésében, és legalább ezer ember munkájára lesz kihatással a négy-ötezer fős vállalatnál. Az acélművet nemrég megvásároló Liberty Steel azzal indokolta a nagyolvasztó leállítását, hogy a mostani világpiaci árakon nem lehet nyereségesen gyártani.

Ma reggel a Gazdasági Minisztérium közleményben reagált a sajtóinformációkra. Kezdésként rögtön leszögezték: „A Dunaferr a korábbi külföldi menedzsment felelőtlensége, és az elhibázott szankciók miatt vált fizetésképtelenné.” A minisztérium tájékoztatása szerint a minisztérium aktív szerepet vállalt a gyár megmentésében. Ezután pedig arra is felhívták a figyelmet, hogy a a Liberty Steel azért nem adhatott utasítást a Dunaferr valamely működését érintő kérdésben, mert jelenleg még nem gyakorol tulajdonosi jogokat a magyar vállalat felett. Az értékesítési folyamat ugyanis egyelőre nem zárult le teljesen, jelenleg is zajlik az Európai Unió fúzió kontrollja, a tulajdonosi jogok pedig csak ennek lezárultával kerülhetnek a Liberty Steelhez.

Július 11-én dőlt el, hogy több pályázó közül a Liberty Steel, egy brit-indiai cég magyar leányvállalata veheti meg 55 millió euróért a céget, amelyet az előző hónapokban már így is életben tartott a megrendeléseivel. A Dunaferr sorsát az is bizonytalanná teszi, hogy a vevőnek legalább 37 milliárd forintnyi azonnali befektetést kell végrehajtania ahhoz, hogy a Dunaferr visszakapja azokat az elveszített környezetvédelmi engedélyeit, amelyek híján már rég be kellett volna zárni a gyárat.



(MTI)