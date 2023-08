A kisrészvényesek szerint törvényt sértett az MCC, amikor nem jelentette be időben, hogy bekebelezte a Librit

A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) szerint sérültek a kisrészvényesek jogai a Librinél történt tulajdonosi átrendeződés során, ugyanis a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány nem tájékoztatta a 15 napos határidőn belül a kisrészvényeseket a tulajdonszerzéséről - írja a 24.hu.

A lap idézi Dióslaki Gábort, a TEBÉSZ elnökét, aki azt állítja, hogy az MCC nagyjából egy hónapig nem tett eleget a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) egyik, kistulajdonosokat védő előírásának, ezzel pedig kárt okozott a kisebbségi részvényeseknek.

Az MCC június 13-án adott ki közleményt arról, hogy leányvállalata szerződést kötött a SQ Invest Kft.-vel a Libri Csoport 67,48 százalékos részvénycsomagjának adásvételéről, így a közvetett tulajdonrésze 98,41 százalékra nőtt Magyarország legnagyobb könyvkereskedő és -kiadó vállalkozásában.

A maradék Libri-részvényeken magánszemélyek sora és néhány kisebb cég osztozik, 1 részvény erejéig pedig tulajdonos benne a TEBÉSZ is - írja a lap.

A Ptk. kistulajdonosokat védő passzusa alapján a hivatalos ügymenet az, hogy ha valakinek a tulajdonrésze 75 százalék fölé kerül egy kft-ben vagy zrt-ben, akkor azt 15 napon belül be kell jelentenie a cégbíróságnak. A 24.hu írt írja: „Az Igazságügyi Minisztérium naprakész adatbázisában az látható, hogy a cégbíróság az MCC-t július 28-án jegyezte be a Libri minősített többséggel rendelkező tulajdonosaként július 5-ei visszamenő hatállyal. Villámgyorsan intézték az ügyet: a bejegyzési kérelem ugyanis csak 28-án 13 óra 18 perckor landolt a cégbíróságon és 14 óra 28-ra már élt is a bejegyzés.” Dióslaki úgy véli, hiába a nagy sietség, az eljárással nincs minden rendben, az MCC trükközött, egy hónapig ücsörgött a részvényeken, késlekedett a bejelentéssel.

A 15 napos bejelentési kötelezettség ugyanis attól a naptól számít, amikortól a minősített többséget megszerző tulajdonos rendelkezik a szóban forgó részvényekkel vagy üzletrészekkel. Ez az MCC esetében - bár a részvényszerzés pontos időpontját nem közölték - valahová június 20. és július 4. közé lőhető be.

A Gazdasági versenyhivatalnál június 15-én jelentették be a fúziót, a GVH pedig június 20-án közölte, hogy nincs okuk vizsgálódni a Libri tulajdonosváltásának ügyében.

A július 6-án tartott tisztújító közgyűlésen a jelenléti ív alapján már az MCC-érdekeltség szavazott a részvények 98,41 százalékával.

Ezek alapján következtet Dióslaki arra, hogy a GVH határozatáig nem lehetett jogszerűen átadni a tulajdont, a július 6-i közgyűlése előtt 2 nappal pedig be kellett jegyeztetni a tulajdonszerzést a részvénykönyvbe - így jött ki a június 20. és július 4. közti időintervallum.

De még ha a július 4-i dátumot veszik is figyelembe, a 15 napos cígbírósági bejelentési határidő akkor is rég lejárt.

A TEBÉSZ elnöke szerint nem szőrszálhasogatásról van szó, szerinte ez az egyik legsúlyosabb cégjogi törvénysértés, a kisebbségvédelmi rendelkezést megsértő állapot. Dióslaki szerint azért tekinthető az eljárás károkozó magatartásnak az MCC részéről, mert a cégközlönyi közzétételtől indul egy 60 napos, jogvesztő határidő, amikor a kistulajdonosok forgalmi értéken kérhetik a részvényeik megvásárlását a minősített többséggel rendelkező tulajdonostól. A törvény értelmében azonban csak a közzététellel nyílik meg a megvásárlási kérelmezés lehetősége, így a késlekedés a kistulajdonosok jogait sérti.

A 24.hu cikkének megjelenése után nem sokkal az MCC közleményt adott ki, amelyben tudatják: „A Mathias Corvinus Collegium (MCC) elkötelezett abban a tekintetben, hogy LIBRI-Bookline Zrt.-ben történt többségi tulajdonszerzése következtében a kisebbségi tulajdonosokat semmilyen kár ne érje, ezért a 60 napos törvényi határidőn túl is elfogadja a kisrészvényesek esetleges eladási szándékát.” Hozzáteszik azt is, hogy a többségi tulajdonos „természetesen” piaci árat fizet a részvényekért.