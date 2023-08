Elszálltak a főszezonra az üdülési költségek

A KSH részletes inflációs adataiból kiderül: az idei nyári főszezonra az inflációt meghaladó mértékben drágultak az üdülési költségek. Miközben a fogyasztói árak emelkedése júliusban – tíz hónap után – visszatért 20 százalék alá, addig az üdülési szolgáltatások díjának emelkedése épp június-júliusra gyorsult fel.

link Forrás

Látszik, hogy az első negyedévben az infláció még magasabb volt, mint amilyen arányban az üdülési szolgáltatások díjai nőttek, bár a belföldi üdülés költségei már februárban és márciusban is hajszálnyira voltak tőle. Áprilisban kiegyenlítődött a két érték: az éves 24 százalékos inflációval pontosan megegyezett az üdülési költségek összesített növekedése (mint látszik, ekkor a belföldi üdülés drágulása már jóval infláció fölötti volt, és a külföldi is zárkózott fel). Május óta pedig egyértelműen az üdülési szolgáltatások is az inflációnövelő tényezők közé tartoznak, júliusban a belföldi üdülés áremelkedése már harminc százalékkal nagyobb volt az inflációnál.

Ha a havi árváltozást nézzük, abból is az derül ki, hogy az üdülési szolgáltatók a főszezonra kemény áremelésbe kezdtek. Az üdülési költségek júniusról júliusra, azaz egyetlen hónap alatt 9,6 százalékkal nőttek – elsősorban a külföldi utak 14,2 százalékos drágulása miatt –, pedig már májusról júniusra is volt egy 6,6 százalékos áremelkedés (az előző öt hónapban 1-3,3 százalékkal nőttek az árak). Összességében év elejétől csaknem 30 százalékkal drágult az üdülés.

link Forrás

Mindez azzal együtt figyelemreméltó, hogy a bérek emelkedése, mint a fenti ábrán is látható, ettől messze lemaradt. Idén januárban a bruttó mediánbér – ez az összeg az, aminél ugyanannyian keresnek többet, mint kevesebbet – 422 400 forint volt, mint az ábrán látszik, csaknem 6 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly decemberben, amikor az év végi egyszeri juttatásoknak is köszönhetően 447 800 forintos mediánbért regisztráltak.

Januárról májusra a mediánbér bruttó 449 100 forintra emelkedett, tehát 26 700 forinttal emelkedett, visszakapaszkodva a tavaly decemberi szintre. Ez a 26 700 forint arányaiban 6,3 százalékos béremelkedést jelent január óta. Bár frissebb adatunk még nincs – a júniusi kereseti statisztika augusztus végén jelenik meg –, az idei bérváltozásokat látva nehéz lenne azt feltételezni, hogy a nyári hónapokra elszálló turisztikai árakkal lépést tudnának tartani.

A fentiek fényében aligha meglepő az idei turisztikai főszezon eddigi gyengébb alakulása: júniusban a hazai vendégek száma 7,1 százalékkal, míg a vendégéjszakáik száma 10 százalékkal volt alacsonyabb a tavaly júniusinál a belföldi szálláshelyeken, a balatoni belföldi turizmus pláne rosszul indult a szezon, annyira, hogy az már a kormánypárti Mandiner szerzőjének is feltűnt. A balatoni turizmus gyengélkedését nemcsak a számokból látjuk, a 444 videósai Siófokon személyesen is megtapasztalták ezt: