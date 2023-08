Joe Biden nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva tiltotta meg az amerikai cégeknek a kínai tech-befektetéseket

Elnöki rendeletet írt alá szerdán Joe Biden, amelynek értelmében az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva részleges tilalmat és korlátozásokat vezetett be egyes Kínába irányuló befektetésekre.

Ezalapján megtiltják, illetve bejelentési kötelezettséghez kötik az amerikai érdekeltségek számára az üzleti kapcsolatot egyes technológiák esetében az „aggályos országokkal” - mely körbe a rendelet alapján a Kínai Népköztársaság, illetve Hongkong és Makaó tartozik.

Az érintett technológiák pedig a félvezetők és mikroelektronikai termékek, kvantuminformációs technológiák, valamint bizonyos mesterséges intelligencia (AI) rendszerek.

A Fehér Ház által kiadott közleményben a rendeletben foglaltak azért váltak szükségessé, mert az amerikai kormány „elkötelezett Amerikai biztonsága iránt és abban, hogy megvédje nemzetbiztonságát azáltal, hogy védelmezi a katonai innováció szempontjából kritikus újgenerációs technológiákat”. A kínai befektetések korlátozása a kormányzati illetékesek szerint kizárólag nemzetbiztonsági érdekeket szolgál, nem gazdaságpolitikai intézkedésekről van szó. Csütörtökön a kínai külügyminisztérium is reagált az új rendeletre, amellyel álláspontjuk szerint Washington megfosztja Kínát a fejlődéshez való jogától, miközben önző módon igyekszik kiterjeszteni Amerika fölényét mások kárára. A pekingi külügyminisztérium szóvivője jelezte azt is: „Kína kiemelt figyelemmel kíséri a fejleményeket, és határozottan meg fogja védeni jogait és érdekeit.” Kína washingtoni nagykövetségének szóvivője pedig többek közt arra is felhívta a figyelmet: több mint 70 000 amerikai cég üzletel Kínában, így a korlátozások mind a kínai, mind az amerikai vállalkozásokat sértik, megzavarják a normális együttműködést, és csökkentik a befektetők Egyesült Államokba vetett bizalmát.

