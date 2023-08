Lelőtték kampányrendezvényén Fernando Villavicencio ecuadori elnökjelöltet

Fernando Villavicencio szerdán Quito városában, egy iskolában tartott kampányrendezvényt, az esemény végén, az épületből kifelé menet pedig, miközben hazafelé tartott és beszállt egy autóba, odalépett hozzá egy férfi és fejbe lőtte.

Szemtanúk szerint az 59 éves Villavicenciót háromszor lőtték meg. Ezután a biztonságiak meglőtték a lövöldözőt, aki később belehalt sérüléseibe.

photo_camera Fotó: GALO PAGUAY/AFP

Guillermo Lasso, a jelenlegi elnök megesküdött, hogy „a bűncselekmény nem marad büntetlenül”. Villavicencio a múlt héten azt mondta, őt és csapatát megfenyegette egy drogkartell vezetője. A politikus egyike volt a nyolc elnökjelöltnek a választás első fordulójában, de nem ő volt az esélyes.

photo_camera Fernando Villavicencio Fotó: RODRIGO BUENDIA/AFP

Ecuadorban egyre több a drogkartellek által elkövetett erőszakos bűncselekmény, ez volt az idei elnökválasztási kampány egyik központi témája is. A múlt hónapban Lasso három tartományban is rendkívüli állapotot és éjszakai kijárási tilalmat rendelt el, miután több, a szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozható gyilkosság is történt. (BBC)