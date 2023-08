Nádasdy Ádám szerint oroszok is kimentek, a törökök is kimentek, majd a Fidesz is visszaszorul

A júniusi Könyvhétre jelent meg Hordtam az irhámat című esszékötete, augusztusban pedig Az ember tragédiája új kiadása mellett közli saját prózai fordítását is Madách művéből Nádasdy Ádám.

A nyelvész, költő, műfordító interjút adott a 24.hu-nak, amelyben többek közt beszélt arról is, hogyan éli meg, hogy az ő könyvei is érintetté válnak a kormányzati hecckamányban.

Nádasdy az LMBTQ-könyvek fóliázása kapcsán úgy fogalmazott: „Rosszul érzem magam. Csak azt tudom mondani, hogy a Fidesz szégyellje magát. Ez tényleg a legalantasabb dolog: kampányfogás céljából pont az olvasásnak, az irodalomnak mennek neki, mikor a mai világban hálát kellene rebegni, ha egy fiatal könyvet vesz a kezébe. Ez a kampányfogás talán a legegyszerűbb, kevésbé művelt és idősödő közönséget tudja meggyőzni róla, hogy jó, ha a melegséggel, szexualitással kapcsolatos könyveket nem lehet olyan egyszerűen megvenni. Nem találtak ennél jobbat?” Az író kifogásolta azt is, hogy a fóliázás a gyermekvédelminek nevezett törvény értelmében történik.