Budapestre jön Recep Tayyip Erdoğan

Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan 2021. november 11-én Ankarában Fotó: AFP

Havasi Bertalan sajtófőnök pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy augusztus 20-án Budapestre látogat Recep Tayyip Erdoğan török államfő, akit Orbán Viktor miniszterelnök hívott meg munkalátogatásra.

A magyar-török csúcstalálkozóra augusztus 20-án kerül sor a Karmelita kolostorban. Havasi azt közölte, hogy a két országvezető elsősorban biztonsági, védelmi ipari és gazdasági ügyekről tárgyal majd, továbbá előkészítik a Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács következő ülését is, amit év végén tartanak meg Budapesten.

Erdoğan először látogat Magyarországra azóta, hogy 2023 tavaszán harmadszor is megválasztották államfőnek. Azóta találkoztak már személyesen, egész pontosan júniusban, miután a török elnök meghívta a magyar kormányfőt Ankarába beiktatási ünnepsége alkalmából.

Erdoğan és Orbán hosszú évek óta szívélyes politikai kapcsolatot ápolnak egymással, és ez a szívélyes kapcsolat az elmúlt egy évben még inkább elmélyülni látszott.

Törökország mellett Magyarország volt hosszú időn keresztül az egyetlen olyan NATO-tagállam, amely nem támogatta Svédország csatlakozását a katonai szövetséghez, és bár informálisan a felek engedni látszanak, a ratifikáció hivatalosan továbbra sem történt meg.

A kérdésben az Orbán-kormány, bár sokáig tagadta, követte Ankara álláspontját, és most már vállaltan is ezt teszi. Nem nagy kockázat kijelenteni, hogy erről is szó esik majd Erdoğan és Orbán budapesti találkozóján.