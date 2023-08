Hogyan iszik a magyar, és mit tesz vele a szesz?

Évtizedes trendeket nézve csökkent az alkoholfogyasztás Magyarországon, de még mindig a világ élmezőnyében vagyunk.

A sör-bor-tömény nagyjából egyenlő mértékben domináns itthon.

Sok fontos adat hiányzik ahhoz, hogy tisztább képet kaphassunk a hazai helyzetről, a szabad pálinkafőzés pedig mindent felborított.

Amíg sem a közvélemény, sem a politika nem foglalkozik többet az alkoholfogyasztás egészségterheivel, addig nem várható javulás.

Mit és mennyit isznak a magyarok, és milyen társadalmi következményei vannak ennek: ezeket a kérdéseket járja körül az Alkoholhelyzet Magyarországon – tények, adatok, elemzések című kötet, melyet Elekes Zsuzsanna szerkesztett, és melyben számos kutató tanulmánya olvasható a hazai alkoholhelyzetről.

A könyv boltokban is kapható, de pdf-ként elérhető az MTA online könyvtárában is. A tanulmányokat átolvasva hamar kiderült, hogy a hazai alkoholfogyasztás vizsgálatánál sokszor sokkal kevesebb információ birtokában vannak a kutatók, mint ami a pontos helyzetértékeléshez szükséges lenne.

Az alkoholfogyasztás kutatása világszerte rázós műfaj, hiszen az önbevallásos felmérések torzíthatnak, itthon pedig tovább bonyolítja a helyzetet, hogy sokszor nincs átfedés a különféle állami adatkezelők által közölt adatok között, épp ezért a kötetben számos alkalommal hangsúlyozzák a kutatók, hogy nyilvánvaló alulbecsléssel kell számolni szinte minden mutatónál.

Mennyit iszik a magyar?

Trendek ennek ellenére látszódnak, és ezek egy irányba mutatnak, legyen szó akár a KSH, akár a WHO adatai alapján készült kutatásokról: Európa szinte minden országához hasonlóan itthon is nagyon esett az alkoholfogyasztás mértéke. (Arról, hogy a nyugati országokban a fiatalok hogyan isznak egyre kevesebbet, nemrég hosszabban is írtunk.)

Különösen ha a történeti léptéket nézzük: a történelmi változásokat áttekintő tanulmányból kiderül, hogy itthon az alkoholfogyasztással kapcsolatos első ismert adatközlés a 18. századból, Pásztor Mihálytól származik, aki szerint egy budai lakos évente 177 liter (!) bort fogyasztott el. Ehhez képest Keleti Károly 1881-ben már csak 18,6 literre tette az átlagos magyar felnőttek borfogyasztását, amihez 3,4 liter sör és 16,4 liter égetett szeszes ital társult.

photo_camera Munkáspárti majális 2023-ban Fotó: Kristóf Balázs/444

A történelmi adatokból látni, hogy – feltehetően a filoxérajárvány miatt – a századfordulóra jelentősen lecsökkent a borfogyasztás, ugyanakkor az 1930-as évekre ismét közel 40 literen állt. Párhuzamosan viszont bezuhant a töményfogyasztás, a 30-as években már csak 2-3 liter körül alakult a különféle becslések szerint.

A KSH 1950-ben közölt először hivatalos becslést, onnantól a 80-as évekig folyamatos fogyasztásnövekedést mértek. A tanulmány szerint az eddigi ismert legmagasabb országos adatot 1980-ban rögzítették, amikor az egy főre jutó fogyasztás tiszta szeszre számítva 11,7 liter volt. Innentől kisebb megingásokkal lassú csökkenést mértek, majd a kilencvenes évektől kezdve a fogyasztás stabilizálódását:

az 1985 és 1991 között bekövetkezett csökkenésnek, majd az azt követő évtizedes stabilizálódásnak az eredményeként 2000-ben az egy főre jutó fogyasztás másfél literrel volt kevesebb, mint 1984-ben.

A következő ugrásra a 2000-es évek elejéig kellett várni, amikor hirtelen növekedés következett be, és 2006-ig 11,2 literre nőtt a fogyasztás. A 2010-es évekre újabb csökkenés és stabilizálódás következett, az évtized végére a hivatalos KSH-statisztikák 9,2-9,5 liter körüli fogyasztást mértek. Az idén megjelent kötetben 2019-ig bezárólag felvett adatokkal dolgoztak a kutatók, így azt nem tudni, hogy a koronavírus-járvány következtében kialakult világ mennyit alakított a fogyasztás mértékén, de nemzetközi kutatásokból látni, hogy a karanténidőszak alatt az összfogyasztás máshol nem nőtt, viszont megugrott a problémás fogyasztás mértéke.

Nagy változások mentek végbe abban is, hogy milyen alkoholokat ittak a magyarok: a 19. század végén még egyértelműen a tömény volt a meghatározó, majd a 20. század első felében a bor vált dominánssá, hogy aztán ennek szerepe a hatvanas évektől kezdve a nyolcvanas évekig folyamatosan csökkenjen. Párhuzamosan a sörfogyasztás 1950 és 1990 között több mint tizenkétszeresére nőtt Magyarországon.

Míg a 70-esektől a 90-es évekig a sör az összfogyasztás nagyjából negyedéért felelt, az elmúlt három évtizedben stabilan az elfogyasztott alkoholmennyiség harmadát adja, hasonlóan a töményhez és a borhoz.

A regisztrált tömények esetében 1950 és 1985 között 7,2-szeres növekedést mértek, így az összes alkoholfogyasztáson belüli aránya 14,3-ről 47 százalékra (!) emelkedett. A nyolcvanas évek második felében jött egy nagy zuhanás, majd beállt a stabilitás: a 2000-es évek elejére a tömény részaránya az összfogyasztásban 30 százalék alatt maradt.

„Az adatok arra utalnak, hogy egyrészt a bor, másrészt a sör és a tömény ital fogyasztása egyfajta helyettesítő szerepet tölt be a magyar társadalom alkoholfogyasztásában. Az elmúlt közel 70 évben a borfogyasztás növekedése többnyire a sör és a tömény italok fogyasztásának csökkenésével járt együtt, illetve fordítva, a borfogyasztás csökkenése a sör és a tömény italok növekedésével társult” – írják a kutatók.

Csökken, de így is sok

A kutatás kitér arra is, hogy a hosszú távú javuló tendencia ellenére 2016-ban Magyarország még mindig a 12. legtöbb alkoholt fogyasztó ország volt (előttünk 10 másik európai ország, valamint a Seychelle-szigetek szerepelt), és hogy a csökkenés világtrend: a WHO európai régiójában 2005 és 2016 között az egy főre jutó fogyasztás 12,3 literről 9,8 literre esett, a legnagyobb léptékű visszaesést épp a legnagyobb ivó posztszocialista országokban regisztrálták.

Ennek elsődleges oka lehet, hogy a visszaesés Európa más részein hamarabb végbement: az egy főre jutó alkoholfogyasztás Európa egészét nézve a hetvenes évek második felében tetőzött, azóta jelentős csökkenés volt. Ezen a téren a lényegi különbség a hagyományosan bort, illetve inkább sört fogyasztó országok között volt: ott, ahol a bor a hangsúlyosabb ital (elsősorban Franciaország és Olaszország), sokkal jobban visszaesett a fogyasztás, míg a sörfogyasztó országokban kevésbé volt radikális a csökkenés.

„Magyarország a volt szocialista országok többségéhez hasonlóan nagyjából 10 év késéssel követte Európa nyugati országait” – teszi hozzá ehhez a tanulmány.

Tovább árnyalja a képet a kötet következő fejezete, amely a nem regisztrált alkoholfogyasztás kérdésével foglalkozik. Mint az írásból kiderül, a kutatók számára a világon mindenhol gondot jelent, hogy nem tudnak elég pontos adatokat kapni, hiszen az önbevallásos felmérések során előfordulhat, hogy a válaszadók egyszerűen elfelejtik/letagadják a fogyasztásaikat, és a közvetett, kereskedelmi-gyártási statisztikákra épülő modelleknek is megvannak a vakfoltjaik.

Magyarországon a kutatók szerint az elmúlt 70 évben két olyan időszak is volt, amikor a szakmai közvélemény komoly fenntartásokkal fogadta a hivatalos adatokat. Egyrészt a rendszerváltás időszaka, amikor jelentősen zuhant a hivatalos töményfogyasztás, de a kutatók szerint a kereskedelmi forgalom visszaesését a környező országokból csempészett alkohol okozta.

A másik időszak az elmúlt 10 év, amikor a házi szeszfőzés legalizálása borított fel mindent: „A nem regisztrált, házilag előállított alkohol feltehetőleg megnövekedett mennyisége jelentős mértékben hozzájárulhat a ténylegesen elfogyasztott alkohol mennyiségéhez. Bár a hivatalos adatok elsősorban a borfogyasztás jelentősebb visszaesését mutatják az elmúlt tíz évben, nem a tömény szeszét, feltételezhetjük, hogy a megnövekedett, házilag előállított töményszesz-mennyiség mérséklően hatott a bor és az összes alkohol kereskedelmi forgalmára” – áll a tanulmányban.

Az kérdéses, hogy pontosan mennyi pálinkát is főznek otthon a magyarok: a kötetben külön tanulmány foglalkozik az otthon főzéssel, és az ebben idézett adatok szerint

kizárólag bérfőzésből a teljes magyar lakosságot tekintve az egy főre jutó, 100%-os alkoholban kifejezett párlat évenkénti átlagos mennyisége 0,59 liter volt a 2002–2019 közötti időszakban.

Azaz a kiskereskedelmi adatokból becsült egy főre jutó tiszta szesz mennyiségét csak a bérfőzés több mint 0,5 literrel növeli minden évben. Viszont a magánfőzés keretében legálisan előállított alkohol mennyiségéről csak a 2016 és 2020 februárja közötti időszakból állnak rendelkezésre adatok: ekkor az egész ország területén a magánfőzést végzők összesen 537 608 db párlatadójegyet igényeltek, ami ennyi liternyi 42 százalékos főzet előállításához volt felhasználható.

A kutatás szerzői szerint fontos hangsúlyozni , hogy a valóságban az egy főre jutó, magánszemélyek által közvetve vagy közvetetten előállított gyümölcsszesz mennyisége a fentieknél jelentősen nagyobb. „Ugyanis a magánfőzés korábbi és jelenlegi szabályozása kizárja annak a lehetőségét, hogy a hatóság a jogszabályok betartását – így különösen az alkohol előállításának tényét vagy mennyiségét – következetesen ellenőrizni tudja” – érvelnek a szerzők, akik többször is kiemelik, hogy a törvényalkotó a magánfőzést szinte teljesen az állampolgárok jogkövető magatartását feltételezve szabályozta.

Mit tesz ez velünk?

A kötetben megjelent tanulmányok a bevezető szakasz után elsősorban a körül a téma körül forognak, hogy milyen következményei vannak az alkoholfogyasztásnak társadalmi szinten. Azaz hogyan jelenik meg az alkohol kérdése az ellátórendszerben, a bűnözés terén vagy a gyerekvédelmi eljárások esetében.

Kiderül például, hogy míg a kilencvenes évek első felében az alkoholhoz köthető halálesetek felfutását lehetett tapasztalni, az évtized végétől kezdve lassú csökkenést mértek. Szó nincs arról, hogy a jelenség megszűnt volna: az alkohol még mindig gyilkol Magyarországon, elsősorban a társadalmi pozíciók mentén. Azaz az alkoholos halálesetek elsősorban az alacsony végzettségűek és a munkanélküliek csoportjában koncentrálódnak.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a kutatók nem tudhatják, hogy a halál beálltát sokszor megállapító háziorvosok, kezelőorvosok milyen döntések alapján töltik ki a halottvizsgálati bizonyítványt. Azaz bár lehet tudni, hogy a hosszabb távú, komolyabb alkoholfogyasztás miként vezethet halálhoz, ez az összefüggés sokszor nem jelenhet meg a statisztikákban. Erre utal az is, hogy azokban az esetekben, ahol a halál okát boncolás állapította meg, magasabb az alkoholos halálozások aránya.

A kutatók szerint egyértelműen alábecsléssel van dolgunk a munkahelyi balesetek területén is: évente elvétve, néhány esetben jelentik csak a munkaadók, hogy alkohol okozta baleset történt náluk, ami azért lehet, mert egy ilyen baleset a munkaadót is kellemetlenül érintené, hiszen felmerülne a felelőssége a történtekben, és a balesetet szenvedett munkavállaló is elesne a baleseti táppénztől, azaz senki nem érdekelt abban, hogy jelentsék a baleset okát.

A kötet összefoglaló fejezetében további területeket is említenek, ahol homályban marad az alkohol tényleges súlya. Az egyik ilyen a közúti balesetek kérdése, amelyek közül feltehetően számos eset be sem kerül a nyilvántartásba, amennyiben nem történt sérülés, és az érintettek meg tudtak egymással egyezni. Szintén alulkezelt terület a gyerekvédelem, ahol az összegzés szerint esetlegesnek tűnik az alkohol miatti veszélyeztetettség önálló megjelenése. Mint írják, általában összemosódik más szenvedélybetegségekkel, vagy a szülők életvitelére vonatkozó egyéb problémákkal.

Ráadásul az adatok kezelése sosem egységes, az egyes szervezeteknél beálló adatközlési változások erőteljesen hatnak a számok alakulására. Példa erre, hogy míg az alkoholbetegek korábban elsősorban az alkoholgondozó hálózatban jelentek meg, és alkoholbetegként kerültek a statisztikákba, az ellátóhálózat szűkülésével egyre inkább a pszichiátriai intézményekben kötnek ki, ahol sokszor szenvedélybetegként regisztrálják őket.

„Túl azokon az általános problémákon, korlátokon, amelyek az alkoholprobléma becslését nemzetközi szinten is megnehezítik, úgy véljük, hogy Magyarországon a probléma iránti általános érdektelenség is hozzájárul ahhoz, hogy az adatok nem megbízhatóak, nincs semmiféle törekvés arra vonatkozóan, hogy a különféle adatszolgáltatók számára egyértelmű protokollokat határozzanak meg a probléma beazonosítására, illetve hogy az alkohollal kapcsolatos jelenségeket egyértelműen elkülönítsék más egészségügyi, szociális és jogi problémáktól” – áll a kötet végén.

A kötet összegző tanulmánya szerint mivel nincs semmilyen szakpolitika, ami az alkohol okozta – igen jelentős mértékű – egészségügyi és társadalmi károk mérséklését célozná, és az intézményi háttér hiányában nincsenek szakemberek sem, akik napi munkájuk során szembesülnének az adatok hiányosságaival, ezért semmi nem motiválja a szakpolitikai szerveket arra, hogy precízebb, objektívebb, eredményesebben használható adatokat állítsanak elő.

„Úgy véljük, hogy az adatok minőségében kifejeződik az, hogy sem a politika, sem pedig a közvélemény nem érzékeli a hazai túlzott alkoholfogyasztás egészségterheit” – zárul az összegzés.

Mindezen nehézségek ellenére a kutatók szerint kijelenthető, hogy több évtized romló tendenciái után az alkoholfogyasztás Magyarországon is egyértelműen csökkenni kezdett a 2000-es évek első évtizedében, a nemzetközi trendeket némi késéssel követve. Azóta leginkább stagnálást, illetve egyes mutatók esetében némi romlást tapasztalni. Mint feljebb részletesen is írtuk, a számok javulása elsősorban a borfogyasztás csökkenésének köszönhető, a sör és a tömény italok fogyasztása hullámzó, és a tisztaszesz-tartalom alapján a magyarok nagyjából harmad-harmad-harmad arányban isznak sört, bort és töményet.

Az önbevallásos vizsgálatok eredményei alapján látni azt is, hogy a sörfogyasztás elsősorban a férfiak körében népszerű, míg a nőkre inkább a borfogyasztás jellemző, de aggasztó tendencia, hogy a fiatal lányoknál kifejezetten domináns a tömény italok fogyasztása.