Karácsony Gergely: Írásba adta a kormány, hogy betartja az atlétikai vébéről kötött megállapodást

photo_camera Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Fotó: Németh Dániel/444

Facebook-posztban jelentette be Karácsony Gergely, hogy elfogadja a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget vezető Sebastian Coe elnök meghívását, és részt vesz az atlétikai vébé egy hét múlva esedékes megnyitóján.



A főpolgármester azt írja, hogy csütörtök este Budapest és a kormány megállapodott az atlétikai világbajnokság megrendezésének utolsó feltételeiről is. Karácsony célja a 2019 óta húzódó egyeztetéseken az volt, hogy a világesemény egy városfejlesztési koncepció része legyen, ami a budapestiek egészségét szolgálja.

Az eredeti megállapodás illetve tervezet úgy szólt, hogy Ferencvárosban a tömegsport céljait szolgáló sportpark épül, öt éven át 10 milliárd forint fejlesztési támogatást kapnak a kerületi egészségügyi intézmények a kormánytól, amiből működni tud egy új fővárosi CT/MR program.

Egy ideig a Fudan-egyetem ügyét is összekapcsolták a rendezéssel: bő két évvel ezelőtt főpolgármester kijelentette, hogy ha nincs Diákváros, vébé sem lesz. 2021 őszén végül Karácsony bejelentette, hogy nem vétózzák meg a rendezést. Az eredeti megállapodást 2022-től így is felfüggesztették, Budapest megvonta támogatását a tornától, és Karácsony még néhány hete is arról beszélt, hogy nem megy el a megnyitóra. Végül most csütörtökön egyezség született:

„Gulyás Gergely miniszter úr tegnap éjszaka Miniszterelnök úr felhatalmazásával írásban is megerősítette, hogy a kormány betartja a megállapodást. Azoknál a projekteknél, ahol félbemaradtak a beruházások soron kívül megkötésre kerülnek a szükséges szerződések, és a megállapodásból hátralévő keret felosztása kapcsán pedig megindulnak a szakmai egyeztetések.”



A főpolgármester azt írja, nem naív, és tisztában van vele, mennyi munka kell még ahhoz, hogy ezek a források ténylegesen meg is érkezzenek, sőt: „...azt is tudom, hogy a választásig tartó egy évben a kormányoldal minden eszközzel sanyargatni fogja a várost és a városvezetést” – szerinte viszont most Budapestnek és Magyarországnak is érdeke, hogy ha belevágtunk, akkor legyen sikeres a világbajnokság.