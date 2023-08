Két szereplőt is kidobtak egy ausztrál realityből szexuális visszaélés miatt

Két szereplőt is kizártak egy ausztrál reality-ből, mindkettejüket azért, mert konszenzus híján közeledtek szexuálisan egy másik szereplőhöz, és elfogadhatatlanul viselkedtek.

Az amerikai franchise alapján forgatott Below Deck Down Under 2022 tavasza óta forog Ausztráliában. A sorozat egy jachton játszódik, ahol a szereplők lényegében a hajó legénységét alakítják, és különböző kihívásokat teljesítenek.

Az incidensek tavaly történtek, de csak néhány napja kerültek adásba, így a nyilvánosság csak most szerzett róluk tudomást.

Két olyan szituáció miatt zártak ki szereplőket, amiket a producerek elfogadhatatlannak tartottak; a két eset két egymást követő részben történt, de mindkettő augusztus 7-én került adásba.

Az egyik szereplő, Luke Jones azért kellett elhagyja a hajó fedélzetét, mert meztelenül bement egy női szereplő, Margot Sisson szobájába, és befeküdt mellé az ágyba úgy, hogy a nő részeg volt és nem akart a férfivel együtt lenni. Hiába szólította fel a producer az operatőrön keresztül, Jones elsőre megpróbálta bezárni az ajtót. Végül második felszólításra elhagyta a szobát. A kapitány Jason Chambers másnap közölte vele, hogy azonnal leszállítják a hajóról. Sisson később köszönetet mondott a közbelépésért a stábnak.

Laura Bileskalne-nek is el kellett hagynia a hajót. Ő úgy feküdt be egy férfi szereplő, Adam Kodra ágyába és kezdte el masszírozni anélkül, hogy ő ezt kérte vagy akarta volna. Neki is az operatőr szólt, hogy hagyja el a férfi szobáját. A kapitány másnap közölte vele, hogy kizárták a műsorból.

A sorozatot sugárzó Bravo tévétársaság nem reagált az esetre, ahogy a gyártócég sem.