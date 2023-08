Putyin épp most számolja fel a szabad internetezést

Egy új törvénymódosítás miatt gyakorlatilag lehetetlen lesz anonim módon böngészni Oroszországban, ezzel pedig a szabad internetezést is felszámolja a Putyin-rezsim. Állami internetes ellenőrzőrendszer is jöhet.

Ugyan a világhálóról még nem vált le az ország – erről egyelőre nincs is szó –, Ukrajna megszállásával számos jellemzően nyugati szolgáltatás, például streaming platformok vonultak ki az orosz piacról, és a kormány is számos weboldalt, szolgáltatást tett elérhetetlenné azzal az indokkal, hogy azon „dezinformációk” terjednek az ukrajnai háborúról.

A törvénymódosítás szerint mostantól illegális a privát böngészés. Az orosz szolgáltatásokba történő regisztráció során a személyazonosságát is igazolnia kell a felhasználónak, decembertől pedig akár erre kifejlesztett állami ellenőrzőrendszer is jöhet. A jövőben tilos lesz orosz platformokra külföldi e-mail-szolgáltatóktól származó e-mail-címekkel regisztrálni - ide tartozik a Gmail, az Apple-féle iCloud, az Outlook, a Yahoo és a Proton Mail is -, és szigorú szabályok várnak a tárhelyszolgáltatókra is:

illegálisnak minősítik azokat, amelyek nem szereznek állami működési engedélyt. Bár a virtuális magánhálózatok, röviden VPN-ek használatát hivatalosan továbbra sem tudják korlátozni, a Putyin által aláírt törvénycsomag szerint mostantól bűncselekmény a VPN-es kiskapuk használatához tanácsot adni. VPN-t egyébként soha nem látott mértékben kezdtek el használni az orosz felhasználók a háború kitörésével.

Mivel ezek helyi tiltások, az ország fizikailag még kapcsolódik a globális webhez, némi ügyeskedéssel azért meg lehet kerülni őket.

(hvg.hu via TorrentFreak)