Valaki lelőtt egy delfint Horvátországban

Lőtt sebekkel találtak egy elpusztult delfint a horvátországi Solta-sziget partjainál. A kisebb testű, közönséges delfin névre hallgató faj az egyik legelterjedtebb az Adriai-tengerben, szigorúan védett.

A horvát Igazságügyi és Közigazgatási Állatorvosi Intézet felboncolja a tetemet, hogy kiderítsék, a lőtt sebek miatt pusztult-e el az állat. Egy közönséges delfin megöléséért 26 ezer euró pénzbírság is kiszabható.

A hónap elején fürdőzőkre támadó teknősökről számolt be a horvát sajtó Ciovo-sziget közelében: azóta kiderült, hogy egy olyan fajról van szó, ami nagy számban él az Adriai-tengerben, támadni viszont csak akkor szokott, ha veszélyben érzi magát. Később megjelent egy felvétel is, amin látszik, hogy a támadások helyszínének közelében két férfi megkínoz egy teknőst a tengerben, miközben az menekülni próbál. A hatóságok a két férfit is keresik.



A közönséges delfin fürge, gyors - akár 45 kilométer per órával is úszhat-, barátságos és társaságkedvelő állat. A kisebb testű delfinek csoportjába tartozik, legfeljebb 230 centiméterre nő meg, átlagéletkora 30 év.

Japánban több évtizedes múltja van a delfinvadászatnak, szupermarketek és éttermek is forgalmaznak delfinhúst.

(via MTI)