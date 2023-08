A meglóbált lóláb

Jó reggelt! Visszatér a kánikula, hullanak a csillagok. A hétvége legjobb posztja - képzavara, ready-made költeménye - ezúttal egyértelműen a magyar politikusi mezőnyből is kilógó Menczer államtitkáré lett:

„Mi a lólábbal

foglalkozunk.

Ami kilóg.

Ordítóan kilóg.”



Mi pedig a hétvégi termésből szüretelünk:

President a pácban

Trumpot a választások eredményének megváltoztatására szőtt összeesküvéssel vádolta meg Jack Smith különleges ügyész. Aki, Király András cikke szerint, tudatosan szűkre szabta vádiratát, hogy csak azokat a pontokat tartalmazza, amiket szinte bizonyosan kétséget kizáró módon tud bizonyítani. Ráadásul egy Trumppal nem rokonszenvező város Trumppal kicsit sem szimpatizáló bírója előtt zajlik majd az eljárás.

Kellemeset a károssal

Az orosz hackerek csak pénzt akarnak, de közben azért igyekeznek segíteni Putyinéknak is. Az orosz és az ukrán kiberbűnözés sokáig kéz a kézben fejlődött, de ma már egymás ellenében dolgoznak. Az orosz hackerek sokszor táncolnak úgy, ahogy az FSZB fütyül, de legalább is igyekeznek betartani a „fent” lefektetett szabályokat.

Amúgy Putyin épp most számolja fel a szabad internetezést.



Egy másik Donald T.

Szoros lesz a verseny az októberi lengyel választáson, és magyar szempontból sem mindegy, milyen eredmény születik. Kaczynskiék 6 százalékkal mennek Tuskék előtt. Beszédes párhuzamok és különbségek láthatók, ha az itthoni politikai versennyel hasonlítjuk össze, amit Czinkóczi Sándor cikkében olvasunk. De hogy jön ide a Wagner?



Szex/ed

Az internet pontatlan, a tanárok félnek róla beszélni, a tinik magukra maradnak – a szexuális oktatás itthon és világszerte is hiányos. Sophia Smith-Galer brit újságíró a tévhitek hatásait maga is megszenvedte, úgy érezte, sürgősen beszélni kell erről, ezért írt egy könyvet.

Kávéízű hang

Döbbenetes ízprofilok, húslevesaromák, a világ legritkább kávéja, szupertitkos módszerek, brutál anaerob cuccok. Tíz éve még elképzelhetetlen volt, hogy ilyen ízek legyenek kávékban. Borízűéknél vendégeskedik a Daráló podcast, téma a World of Coffee.

Betonszkána

A magyar médiatörténetben nem volt még olyan csőellenes kirohanás, amit a frissen felújított Pethe Ferenc tér kapott a kormánysajtótól. Szily László el is ment megnézni, hogy mi az, ami képes tönkretenni egy lerohadt magyar lakótelepet is.



Angol-magyar

Bemutatjuk a Liverpool új, 70 millió eurós középpályását: Szoboszlai Dominikot. Lesz ideje felvenni a tempót, viszont az nem biztos, hogy Jürgen Klopp edzőnek belefér még egy gyenge szezon. Hatalmas pénzt költöttek a csapat újjáépítésére - írtuk szombati háttércikkünkben. Aztán a vasárnapi első meccsét végig is játszotta, és voltak veszélyes megmozdulásai.

Kerkez Milos bemutatkozása is jól sikerült a Premier League-ben: őt választották csapata, a Bournemouth legjobbjának.

De írtunk az angol vármegye kettőből globális márkává váló Wrexhamről is. A mezszponzor a világ egyik vezető légitársasága, a stadion nevét eladták, a helyi sört Amerikában is értékesítik – és még a Walesben se nagyon beszélt walesi nyelvre is odafigyelnek.