Ha nem lenne Szijjártó, soha nem derült volna ki, hogy a kormány szövetségeseit nem a korrupció, hanem a liberális mainstream miatt kell bilincsbe verni

Nehéz megmondani, hogy a magyar külügyminiszternek mi köze van ahhoz, hogy egy szomszéd országban korrupciós ügyben letartóztattak valakit. Ráadásul Szijjártó Péter hétvégén nemcsak a szlovák, hanem a boszniai-hercegovinai és az amerikai igazságszolgálatásról is lesújtó véleményt fogalmazott meg.

Szijjártó egy olyan ország külügyminisztere, amelyik nem győzi kikérni magának, ha kritikát kap. Mint tette azt például Szijjártó Péter márciusban:

„Ma a nemzetközi politikában a kölcsönös tisztelet nincsen jelen. Egyes országok nagyon szívesen beszélnek bele más országok dolgaiba. ”

Szijjártó itt nem önkritikát gyakorolt, hanem az Egyesült Államokat bírálta. Az USA éves emberi jogi jelentésében ugyanis elég kemény mondatok szerepeltek Magyarországról.



„A jelentős emberi jogi problémák között említhetők a következőkről szóló hiteles beszámolók: a bírói függetlenség befolyásolására vagy csorbítására irányuló cselekmények; a véleménynyilvánítás és a média szabadságának súlyos korlátozása, ideértve a cenzúrát és a közszolgálati műsorszolgáltatónál alkalmazott tartalomkorlátozásokat is; a civil szervezetek politikai megfélemlítése és jogi korlátozása, ideértve a migrációval kapcsolatos munkát végző civil szervezetekkel szemben alkalmazott büntetőjogi és pénzügyi szankciókat is; a menedékkérők kitétele a visszaküldés veszélyének; az államhatalom egyes gazdasági szereplőknek biztosítandó előnyök érdekében történő korrupt gyakorlása; valamint a szélsőségesek által a roma, a leszbikus, a meleg, a biszexuális, a transznemű, a queer és az interszexuális személyekkel szemben megvalósított erőszakkal való fenyegetés és zaklatás.

Bár a kormány intézkedett az emberi jogi visszaéléseket elkövető hivatalos személyek azonosítása, feljelentése és megbüntetése, valamint a kapcsolódó nyomozások lefolytatása érdekében, a politikai életben jelentkező magas szintű korrupció elleni fellépés korlátozott volt”.

Egyebek között ezen akadt ki Szijjártó még márciusban is közölte azt, hogy „felháborító, hogy az amerikai külügyminisztérium más országok belügyeivel foglalkozik, és mindenfajta egyoldalú értesülésekre hivatkozva jelentést ír külföldi államok emberi jogi és egyéb helyzetéről”.

Mi nem beavatkozunk, hanem

Ugyanez a Szijjártó posztolta ki a Facebookra most szombaton a szlovák - és a bosnyák valamint az amerikai - igazságszolgáltatásról szóló meglátásait:

„Világszerte hajtóvadászat zajlik a nemzetközi liberális mainstreammel felvállaltan szembehelyezkedő, a nemzeti érdekeket bátran képviselő politikusokkal szemben. Az Egyesült Államokban újabb vádemeléssel próbálják ellehetetleníteni a következő elnökválasztás legesélyesebb indulóját, Szlovákiában letartóztatták az őszi parlamenti választás legesélyesebb pártjának egyik vezető politikusát, Bosznia-Hercegovinában pedig vádat emeltek a szerb közösség demokratikusan megválasztott vezetőjével szemben.

A nemzetközi liberális mainstream semmilyen durva beavatkozástól, rendőrségi, bírósági eszközök bevetésétől sem riad vissza, ha veszélyben érzi a hatalmát. Félnek a népakarattól, mint a tűztől.”

Aki miatt felemelte Szijjártó a szavát, az Tibor Gašpar. A volt országos rendőrkapitányt pénteken vitte el a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA). Korrupcióval gyanúsítják. A Napunk írása szerint, hogy Gašpar egy nyitrai oligarchával, Norbert Bödörrel és Roman Stahl korábbi nyomozóval egy szervezett csoport élén álltak, mely a rendőrséget politikai és gazdasági ügyekben használta és élt vissza vele. A gyanú szerint Bödör és Gašpar a „hálózatukba” tartozó nyomozókat használták, ha valamilyen ügyet a szőnyeg alá kellett söpörni. A szerepükről Bernard Slobodník, a NAKA pénzügyi osztályának egykori vezetője vallott, bűnbánó tanúként.

Egészen úgy tűnik mint egy olyan korrupciós bűncselekmény, amely ellen az amerikai jelentés szerint Magyarországon ritkán lépnek fel. De az Európai Bizottság jogállamisági jelentésében is az szerepel, hogy Magyarország korrupcióellenes szabályai hiányosak, a kormányzat nem kezelte megfelelően a klientizmust, a nepotizmust és a kivételezést, és bár „indult néhány új eljárás magas szinten elkövetett korrupciós ügyekben, továbbra is komoly aggodalomra ad okot, hogy nincsenek meggyőző eredmények a magas rangú tisztviselőket és azok közvetlen környezetét érintő korrupciós vádak kivizsgálása terén”.

Gašpart vasárnap kiengedték, de ez csak annyit jelent, hogy szabadlábon védekezhet.

És hogy mi köze mindehhez Szijjártónak? Az biztos, hogy az által bevédett Gašpar volt rendőrfőnökből mostanra már politikus lett. A szeptemberi választáson a Fico-féle Smer színeiben indul, a párt listájának 9. helyén szerepel. Márpedig a magyargyűlölőnek megismert Robert Fico Orbán Viktor szövetségeseként térhet vissza a politikába. Vagy legalábbis a magyar kormány abban bízik, hogy számíthat majd az oroszbarát Ficóra a nemzetközi kavarásaiban.

Hogy a gesztus semmiképpen ne maradjon visszhang nélkül, Szijjártó államtitkára, Menczer Tamás is ráerősített, hogy nekik aztán nem tollas a hátuk, és nem most jöttek a 6:20-assal (falvédőzés nem volt), és „nyilván teljesen és tökéletesen véletlen az, hogy 48 (!) nappal a választás előtt ért oda az eljárás, hogy a politikust le kellett tartóztatni. Nem a választás előtt két évvel, nem a választás után két héttel.A választás előtt 48(!) nappal. Ez - itt Európában - viszonylag szokatlan kampánymegoldásnak számít.”

Nyilván más a helyzet, ha az Állami Számvevőszék büntet meg egy ellenzéki pártot közvetlenül a kampány előtt.



Talán érezte Menczer, hogy esetleg úgy tűnhet, hogy mintha más ország belügyeivel foglalkoznánk, erre is volt válasza: „Hirtelen szlovák oldalon azok is érzékenyek lettek a “belügyekre”, akik egyébként örömmel foglalkoznak más országok, például Magyarország belügyeivel.Mi nem mások belügyeivel foglalkozunk. Mi a lólábbal foglalkozunk. Ami kilóg. Ordítóan kilóg.”

Apró érdekesség, hogy Menczer Tamás 2020-ben így felezte el Európát: „évek óta lehet látni az európai politikában, hogy vannak a szuverenisták, mint Magyarország és vannak a föderalisták, akik lila ködös európai egyesült államokat szeretnének. Magyarországot a föderalisták támadják konkrétumok megjelölése nélkül, amikor az igazságszolgáltatás függetlenségének hiányával, vagy a médiaszabadság hiányával támadják”. Ez alapján más ország igazságszolgáltatásának a függetlenségét támadni föderalista álláspont.

Ugyancsak Menczer volt, aki 2016-ban Amerika ellen kelt ki, mert az amerikai külügy aggódott Ahmed H. elítélése miatt. Menczer - akárcsak Gulyás Gergely - akkor úgy fogalmazott, hogy felháborító és elfogadhatatlan, hogy Washington magyar bírósági ítéleteket kommentál, meg azt is írta, hogy „furcsa, hogy a világot a hatalmi ágak szétválasztásáról rendszeresen kioktató amerikai külügy most arra szólít fel egy kormányt, hogy avatkozzon be a bíróság dolgába”. Ez persze már bírósági ítélet volt, nem gyanúsítás, mint a szlovák esetben. Majd meglátjuk, mi lesz, ha a szlovák igazságszolgáltatás bűnösnek találja esetleg Gašpart.

Vagy ha az amerikai igazságszolgáltatás bűnösnek találja Donald Trumpot. A volt amerikai elnök mellett is kiállt ugyanis Szijjártó egy füst alatt. Megtette ezt már korábban is, például a Newsmaxnak nyilatkozva júniusban. Itt felvázolta, hogy a népszerű konzervatív vezetők elleni semmitől sem visszariadó támadást indít a liberális mainstream, ennek része általában az igazságszolgáltatás is. Itt a Trump elleni vádemelésekre gondolt Szijjártó, amikről alaposabban itt írtunk.

A harmadik most bevédett politikus pedig Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, aki ellen azért emeltek vádat, mert semmibe vette a szövetségi állam működésének szabályait.

Az Orbán-kormány védelmét leginkább élvező politikus Nikola Gruevszki. A korrupció miatt börtönre ítélt volt macedón kormányfőnek 2018-ban soron kívül adott menedékjogot Magyarország. a volt macedón kormányfőnek, akit korrupcióért ítéltek börtönre. A magyar kormány először azt állította, nem segített kijutni Macedóniából Nikola Gruevszkinek, de valószínűleg igen, mert Gruevszki a szökése előtt többször találkozhatott magyar diplomatákkal egy szkopjei hotelben. Gruevszkinek más menekültekkel szemben nem a szerb határon lévő tranzitzónában kellett kivárnia a menekültügyi eljárása végét.

A kormány szerint Gruevszkit a Soros György befolyása alatt álló macedón kormány üldözi, és a rossz macedón börtönviszonyok miatt sem lehet hazájába visszaküldeni (ami korábban nem volt probléma). A macedón kormány hiába kérte a kiadatást. A macedóniai belügyekbe való beavatkozás miatt az Európai Parlament baloldali és zöldpárti javaslatra a jelentésébe betett egy mondatot, amivel felszólította Magyarországot, hogy adja ki a törvényesen elítélt Gruevszkit.



Vannak azért kivételek

Azért vannak pillanatok, amikor a magyar kormány meghúzza azt a határt, amikor már tényleg nem szabad kritizálni más országok igazságügyi döntéseit.

Tavaly egy török bíróság életfogytiglanra ítélte Osman Kavala üzletembert, emberi jogi aktivistát. Az Európai Unió közös állásfoglalásban ítélte volna el ezt a bírósági döntést, mivel Kavala letartóztatásának valódi oka az volt, hogy „elhallgattassák őt, és más emberi jogi aktivistákat is eltántorítsanak a törvényes tevékenység végzésétől”.

Csakhogy - mint azt a Szabad Európa megírta - Magyarország megvétózta a közös kiállást, a közlemény így csupán Josep Borrell, az EU külügyi főképviselőjének nevében jelent meg.

A hivatalos indokolás az volt, hogy

„Magyarország nem minősíti más ország igazságszolgáltatási gyakorlatát.”



Hogy hol mindenhol érezte úgy a magyar kormány, hogy más országok belügyeit igyekezzen befolyásolni, arról még 2019-ben írtunk.