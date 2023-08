Kormánylapokban promózzák azt a szállodát, amire 8 milliárd forintos támogatást nyert egy volt futballista egy nappal a pályázat kiírása előtt alapított cége

Noha már májusban megnyílt, több kormányközeli lapban csak az elmúlt napokban kezdtek kampányszerűen megjelenni „hírek” a Balaton „legújabb topszállodájáról”, a keszthelyi Sirius Hotelről. „A szállodáról több alkalommal jelentek meg látszólag fizetetlen promótálások online újságokban ” – írja a G7, felidézve, hogy milyen érdekességei is vannak ennek a hotelnek (ezekről korábban mi is írtunk). A promóciós cikkek között nemcsak a KESMA-csoportba tartozó kormánylapok szerepelnek, hanem a szakmai lapnak tűnő Magyarépítők.hu is (hogy ez miért érdekes, arra később visszatérünk).

A szálloda üzemeltetője az elmúlt évek egyik leglátványosabban visszás állami támogatási programjának a legnagyobb nyertesei között szerepelt. A Magyar Turisztikai Ügynökség szállodafejlesztési pályázatáról van szó, amelyben 2020-ban úgy osztottak szét 83 milliárd forintot, hogy

a határidő előtt lezárták a pályázatot,

a pályázat lezárása után a keretösszeget az eredeti négyszeresére, 83 milliárd forintra emelték,

a pénzről ráadásul, mint 2022-re egy adatigényléses per végén kiderült, nem is egy szakmai grémium határozott, hanem Guller Zoltán MTÜ-vezér egy személyben.

Ebben a programban került a legnagyobb nyertesek közé egy látszólag outsider: Sáfrány Tamás, a Tiszakécske amatőr focicsapatának egykori játékosa. Pontosabban az ő cége, az Adventor Hotel Kft., amelyet a pályázat megnyitása előtt egy nappal alapított meg az akkor 31 éves exfocista. És aki a 8 milliárd forinthoz igazolni tudott 3 milliárd forintnyi önerőt.

Az esetről akkor itt írtunk bővebben, így arról, hogy Sáfrány három hotel fejlesztésére, köztük egy ötcsillagos balatoni hotel megépítésére pályázott – ez a Sirius, amely végül négycsillagos lett –, és úgy kapott több milliárd forint vissza nem térítendő adófizetői támogatást, hogy nincs semmilyen előtörténete, az interneten lényegében semmilyen információ nem volt róla, honlapja sem készült el addigra, elérhetőségének is mindössze Sáfrány gmailes (!) címe volt megadva.

A tiszakécskei tehetségek azonban olyanok, mint a baj – a közkeletű mondásnak abban az értelmében, hogy nem járnak egyedül. Sáfrány mögött (mellett, előtt, fölött) hamarosan felbukkant a szintén tiszakécskei kötődésű NER-milliárdos Szíjj László, aki többek között arról lett közismert, hogy meghajókáztatta egy, a mai jachtozási szokások fényében arcpirítóan kicsi ladikon, a Lady MRD-n Szijjártó Péter külügyminisztert, aki a tengeri kiruccanás idején a Facebookon úgy csinált, mintha lázasan dolgozna. A pályázat lezárása után hónapokkal és az eredmény kihirdetése előtt néhány nappal az Adventorban 50 százalékos tulajdonrészt szerzett a Szíjj László érdekeltségébe tartozó Themis Magántőkealap. Az Adventor beszámolóiból pedig kiderül, hogy a cég 2021-ben 3,4 milliárd forint tagi kölcsönt kapott a Themistől. „Egy évvel később már 11,6 milliárd kölcsönt mutatott ki ezen a soron, ugyanakkor ennek a pontos forrását nem részletezte” – írják.

Sáfrány egy megyei portálnak azt is felfedte, hogyan és mikor lett Szijj embere: 2015 óta folyamatosan kapcsolatban volt a mára az ország egyik leggazdagabb vállalkozójává vált Szíjj-jal, akinek cégében, a Duna Aszfaltnál számviteli ügyintézőként dolgozott: „Gyakorlatilag ott kezdődött a turisztikai karrierem: ő a cégcsoportja induló szálloda üzletága élére keresett vezetőt, így érkezett a megkeresés”.

Szíjj szerepe azért is pikáns egyébként a szálloda körüli médiakampányban, mert, ahogy írtuk, többek között a Magyarépítők.hu is lelkendező cikket írt a keszthelyi hotelről. Ennek a portálnak ugyanis az a Regon Média a kiadója, amelynek június 15-e óta történetesen épp az üzletember Themis alapja a többségi, 60 százalékos tulajdonosa (a maradék 40 százalék az addigi tulajdonos Oltyán Józsefé, aki 2018-ban Ziegler Gáborral karöltve megvette Spéder Zoltántól az Indexet). Erről az összefonódásról a cikkből természetesen semmi nem derül ki.