Részegen menekült a rendőrök elől a lopott kocsival, majd amikor a betonkorlát megállította, megpróbálta másra terelni a gyanút

Két férfi még februárban egyik estéjén a Somogy megyei Csurgón ivott, majd egy ponton arra jutottak, hogy el kellene lopni egy autót. Hamarosan találtak is egy olyan kocsit, amiben a tulaj nagyvonalúan benne hagyta a személyes iratait, bankkártyáját és az indítókulcsot is. Meg is indultak Somogyszob felé, a fiatalabbik férfi vezetett, de egy idő után rendőrségi szirénák zajára lettek figyelmesek.

A férfi ki akarta vonni magát az ellenőrzés alól, gyorsítani kezdett, azonban a korábban elfogyasztott alkoholmennyiség nem segítette a vezetésben: az egyik kanyarban kisodródott, és az út mellett lévő betonkorlátnak ütközött. Személyi sérülés ugyan nem történt, de a lopott autó rendesen összetört, több mint 1 millió forint kár keletkezett benne.

Amikor a rendőrök a helyszínen igazoltatni próbálták őket, a kocsit vezető férfi, a kocsi tulajdonosának iratait adta át.

Egyrészt azt remélte, hogy a trükk miatt majd a tulajdonos ellen indítanak eljárást, másrészt saját jogosítványa sosem volt. Az intézkedő rendőrök azonban a társa közreműködésével megállapították a vádlott valós személyazonosságát, majd őrizetbe vették.

Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában az azóta is letartóztatásban lévő, többszörös visszaesőnek minősülő férfival szemben fegyházbüntetés, közügyektől és járművezetéstől eltiltás, míg társával szemben elzárás kiszabására tett javaslatot.