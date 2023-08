Hiába volt a pánikszerű kamatemelés Moszkvában, a rubelen nem segített

Miután hétfőn elérte a lélektaninak is számító 100 rubeles szintet a dollár árfolyama, és a Kreml nyomban meg is találta, ki a bűnös: az orosz jegybank, mert túl alacsonyan tartja a kamatszintet. A központi banknál értettek a Putyin köreiből érkezett kritikából, és kedd délelőtt rendkívüli kamatdöntéssel 12 százalékra emelték az irányadó kamatszintet az addigi 8,5 százalékról (lazán kapcsolódó tény, hogy a háborúban nem álló Magyarországon 15 százalék az irányadó kamat, de még az alapkamat is 13 százalék).

Az intézkedéstől azt várták, hogy az stabilizálja a rubelt, ám ez nem következett be. Önmagában az a hír, hogy rendkívüli ülést tart az orosz jegybank, még erőt adott a rubelnek, kedd reggelre az árfolyam 95,2 rubel/dollár szintre változott. Azonban a döntést láthatóan nem tartották elegendőnek a befektetők, mert utána ismét gyorsan a 98-as szintig gyengült a rubel, majd elérte az eddigi napi mélypontját 99,7 rubel/dollárnál. Vagyis majdnem ugyanott jár az orosz pénz árfolyama, mint hétfőn – azért csak majdnem, mert akkor kis időre még a 100-as szintet is átlépte –, amikor egy a lakossági elégedetlenség már egy fényreklám meghekkeléséig, és Putyin lefaszfejezéséig vezetett.

photo_camera A rubel árfolyamának alakulása 2023. augusztus 15-én

A piaci reakciókat látva az orosz jegybank kiigazította reggeli sajtóközleményét, és hozzáfűzött egy mondatot az irányadó kamatláb esetleges további emeléséről – írja a Meduza. Emellett azt is jelezték: érdemi kockázata van annak, hogy az inflációt 2024-ben sem tudják a tervezett szintre csökkenteni.