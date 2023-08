Iványi Gábor: A magyar államot olyanok irányítják, akiknek tisztességes demokráciában hosszú időre börtönben lenne a helyük

Krízisalapot kell létrehoznia az egyébként jellemzően krízishelyzetben lévők megsegítésével foglalkozó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek – de most azért, hogy saját, nehéz helyzetbe került munkatársain segíteni tudjon. A MET-től, pontosabban annak állami feladatokat átvállaló intézményeitől ugyanis az adóhatóság késedelmi kamat és egyéb tartozások címén 175 millió forintot vont el, így ebben a hónapban nem tudnak fizetést adni mintegy ezer munkavállalójuknak.

Minderről Iványi Gábor, a MET vezetője, az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke beszélt egy keddi sajtótájékoztatón. A Népszava cikke szerint azt mondta, hogy a NAV „nyilvánvalóan Orbán Viktor miniszterelnök utasítására” vonta el a pénzeiket. Intézményfenntartói nehézségeik azóta tartanak, hogy a kormány „kifejezetten büntető szándékkal, hamis indokkal” 2011-ben elvette egyházi státuszukat. Bár a magyar Alkotmánybíróság és a strasbourgi emberi jogi bíróság is törvényellenesnek minősítette ezt, a MET máig nem kapta vissza egyházi státuszát (miközben az 1%-os szja-felajánlások alapján a negyedik legtámogatottabb egyház).

Iványi szerint az állam 12 milliárd forinttal tartozik nekik, így már a templomaikat is jelzálog terheli. Ahelyett, hogy ezt a pénzt megfizetnék, a kormány többször is módosította az egyházi törvényt, hogy „jogalapot teremtsen további zaklatásunkhoz és sanyargatásunkra”, a kereszténydemokrata Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pedig két éve nem is válaszol a leveleikre.

Iványi a fentiek fényében nem meglepő módon azt is mondta a Népszava szerint: a magyar államot olyan emberek irányítják, akiknek tisztességes demokráciában és jogállamban hosszú időre börtönben lenne a helyük. A lelkész beszélt a lap szerint a bűnös pénzpocsékolásként, példaként említve az először lapunkban bemutatott legújabb NER-es luxusjachtot, mondván: az árából éveken keresztül fenn lehetne tartani Iványiék teljes intézményhálózatát, és annak két megtankolása „kicsivel több, mint amit most elvontak tőlünk”.