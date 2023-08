Kérek egy kiló tavalyi kenyeret! Mennyi is az most? 71 deka? Vagy 73?

Több mint egy éve gyorsult fel a fogyasztói árak emelkedése Magyarországon: tavaly májusban került a 10 százalék fölötti tartományba, majd szeptembertől idén júliusig 20 százalék fölött volt, a csúcsot januárban érte el 25,7 százalékkal. Azóta már lassult az éves infláció mértéke, júliusban, tíz hónap után először húsz százalék alá esett (17,6 százalék volt), sőt, nemhogy esett, hanem egyenesen rogyott, méghozzá térdre. Ezzel együtt még mindig ott tartunk, hogy számos termék ára negyedével-ötödével ugrott meg egy év alatt.

Amikor inflációról beszélünk, általában az foglalkoztat minket, hogy mennyivel kerül többe ez vagy az a termék vagy szolgáltatás, mint egy évvel vagy egy hónappal korábban (a KSH éves és havi inflációs adatokat közöl). Vagyis ha egy kiló kenyeret, egy liter tejet, tíz tojást és egy Nemzeti Sportot (mint a miniszterelnök kedvenc lapját) veszünk reggelire, mennyivel fizetünk többet, mint azelőtt.

Mi most megfordítottuk a dolgot. Úgy éreztük, szemléletesebb lenne azt megmutatni, hogy a különböző árucikkekből mennyi maradna, ha ugyanannyit akarnánk adni értük, amennyit egy évvel korábban fizettünk volna. A legfrissebb, idén júliusi adatokat vetettük össze a tavaly júliusiakkal. Szpojler: sokkal kevesebb. Ha például egy mogyorós tejcsokoládéra fáj a fogunk, a tavalyi méretnél nagyjából 27 százalékkal kisebbet kapnánk. Nézzék, a piros lenne a veszteség, a kockás rész maradna:

photo_camera Csokoládé-infláció: nagyon fájna, de nem a legjobban

Illusztráció: Kiss Bence

Az adatok forrása a statisztikai hivatal volt. A KSH 175 termék és szolgáltatás havi átlagárát közli a honlapján 2019-ig visszamenőleg. Ezek úgynevezett nyers adatok, amelyek nem szűrik ki a különböző torzító hatásokat, de az ezeket megmutató adatokat csak százalékosan közlik, nem forintban. Ebből a 175-ből kihagytuk a tételeket, amelyeknél az adatgyűjtés módszertanát 2023-ra módosította a KSH; ilyenek voltak egyes hústermékek, a kólák, pezsgők, borok, sörök, biciklik, villanyradiátor, gázpalack, kutyatáp.

Így összesen 147 elemből áll a lista, amelyet ebben a mérete miatt tíz oldalra tagolt táblázatban böngészhetnek végig (a táblázat jobb felső sarkában lapozhatnak). Az adatokat alaphelyzetben a megvehető mennyiség szerint rendeztük növekvő sorrendbe, magyarán, legfelül azokat találják, amelyek a leginkább drágultak, vagyis idén már sokkal kevesebbet kaphatunk belőlük ugyanannyi pénzért. Tetszésük szerint átrendezhetik a sorokat: 2023-ra kattintva előre kerülhetnek azok a tételek, amik olcsóbbak lettek, vagy a legkevésbé drágultak, míg a Termék, szolgáltatás névre kattintva ábécérendbe is rendezhetik a felsorolást a 100%-os narancslétől a zsemléig oda-vissza.



Az adatsor magáért beszél, így inkább csak néhány érdekességet emelnénk ki a számokon túl. Kezdjük az energiaárakkal – az adatok nyomban megmagyarázzák, hogy Németh Rezsivédő Szilárd mostanában a Facebookján miért szentel több energiát már nemcsak saját kulináris kalandjainak, de Sepsiszentgyörgy futballcsapatának is, mint a rezsiáraknak.

A vezetékes gáz tavalyi 1 köbméterének árából most már csak 0,652 köbméter jönne ki, de még rosszabbul alakult a briketté: amennyi pénzből tavaly egy mázsát, azaz száz kilót vehettünk volna, annyiból idén júliusban csak 58,4 kilóra futná. (Bár a táblázatba nem került be, egy pb-gázpalack cseréjénél a tavalyi árért csak 0,72 palackot kapnánk.) A tűzifával fűtők a tavalyi egy mázsa fűrészelt fa árából idén júliusban már csak 60,4 kilót tudtak volna venni.

Az élelmiszerek közül a tej árában nagyon meglátszott a júliusban még érvényesített hatósági ár: 1 liternyi hatósági áras 2,8-as uht tej tavalyi árából idén 9,495 decit kaphattunk volna, a nem árvédett 1,5-ös és 2,8-as tejekből viszont csak 8 deci körül jutott volna. Hasonlóan alig változott a tavalyi pénzünkért megvehető sertéscomb mennyisége (1 kiló helyett 95,6 deka), miközben pulykamellsonkából a tavalyi 1 kiló helyett idén csak 74,1 dekát vehettünk volna.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence, Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A szintén hatósági áras termékek közül a kristálycukor, az étolaj vagy a csirkemellfilé ára lényegében nem változott. A hatósági áras körbe később bevont tojásé viszont jócskán nőtt egy év alatt, így a 10 darabos tálcán csak hét és fél lett volna, ha a tavalyival megegyező összeget szánunk rá.

A zöldségek és gyümölcsök ára csúnyán megnőtt, a tavalyi konyhapénzből vett egy darab répának csak alig több mint felét tudnánk megvásárolni, vöröshagymából is jóval kisebbre futná. A gyümölcsárak növekedése miatt a tavalyinál nagyjából negyedével kisebb dinnyét, körtét, banánt vagy narancsot tudnánk venni, a citrom viszont olcsóbb volt idén júliusban, mint egy évvel korábban.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence, Fotó: Miklósi Gábor

A női órák kicsit kevésbé drágultak, mint a férfiakéi, viszont cipőfronton fordított a helyzet: egy pár férficipő tavalyi árából idén 0,87 párra futotta volna, egy női félcipő tavalyi árából viszont csak 0,82 párra. A fodrásznál, ha csak kicsivel is, ismét a nők jártak jobban – bár itt nehéz megfogalmazni, mi az az 1 egység, aminek idén ők a 0,84-szeresére, a férfiak a 0,81-szeresére lettek volna jogosultak 2022-es áron.

Ne feledkezzünk meg a Nemzeti Sportról. Az arra szánt tavalyi pénzéből az, aki naponta megveszi, idén 3-4 oldallal kevesebbet kaphatna (16-24 oldalas lapszámokkal számoltunk), vagy heti egy számot ki kellene hagynia.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence, Fotó: Tóth-Szenesi Attila

Aki tavaly júliusban mosóporból vett 3,75 kilósat, az a múlt hónapban ugyanannyi pénzből csak 2 kilósat kapott. Az öblítőknél is nagy volt az áremelkedés, de nem ennyire drámai: a tavalyi 1 liter ára idén csak 729 milliliterre volt elég. A százas papírzsebkendő-csomag árából idén 73-as jött volna ki, és hasonlóan változott a vécépapír ára is.

Végül jöjjenek a jó hírek, ha nincs is sok belőlük. A korábban már említett citromon túl további két termék van, aminek a tavalyi árából idén többre, nagyobbra futná. Azon túl, hogy citromból 18 grammal vehettünk volna többet, a tömb trappista sajt tavalyi kilónkénti árából idén 66 grammal többre futott volna, és olcsóbbak lettek full hd tévék is: a 100 colos tavalyi ára idén 102,7 colra is elég lenne, ha értelmezhető lenne ilyen változás.