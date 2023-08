Még mindig 1300 embert keresnek Hawaiin

Naponta 10-20 további áldozatot találhatnak a mentőalakulatok Hawaiihoz tartozó Maui szigetén, ahol múlt hét kedden tűzvész ütött ki, mondta a helyi kormányzó a sajtónak.

Eddig 93 ember holttestét találták meg, de további 1300 embert eltűntként kezelnek. Josh Green kormányzó szerint akár még 10 napba is telhet, mire meg tudják mondani az áldozatok végleges számát. Jelenleg a tűz által érintett terület 25 százalékán kutatnak holttestek után. A kormányzó hozzátette, hogy a megégett testeket nagyon nehéz azonosítani, ezért is haladnak lassan a mentőcsapatok. A keresésbe 20 kutyát is bevetettek, akiknek a munkáját a forróság is nehezíti.

Néhány nappal ezelőtt még 2000 eltűnt embert tartottak számon, de a telefonhálózat javulásának köszönhetően a rokonok megtalálták egymást, így lett ez a szám most 1300.

A 12 ezer lakosú Lahaina városa szinte teljesen leégett. A száraz bozótban és erős szélben a lángok rendkívül gyorsan terjedtek, és volt, akit menekülés közben értek utol, voltak, akik a tengerbe menekültek a tűz elől. Lahaina korábban a Hawaii Királyság fővárosa volt, és a sziget egyik legnagyobb turisztikai látványossága, évente kétmillió látogatóval. (BBC)