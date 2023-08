Mi a titka Szűcs Lajos képviselőnek, aki Orbán akaratával dacolva okozott minimum 13 milliárd forint kárt az adófizetőknek a teniszszövetség elnökekeként, mégsem nyúltak hozzá?

A munkajog szellemét és az elemi igazságérzetet megcsúfoló módszerrel igyekszik fedezni a kormányzat azt a Szűcs Lajos fideszes parlamenti képviselőt, akinek elnöksége alatt a Magyar Tenisz Szövetség több mint tízmilliárd forintos állami támogatás mellett legalább 13 milliárd forint olyan hiányt halmozott fel, amit most a költségvetésből kell kipótolni. A visszaélések annyira nyilvánvalóak voltak, hogy a szövetség Szűcsék lemondása után hivatalba lépett, Lázár János által fémjelzett új vezetése a szervezet több korábbi tisztviselője ellen is kénytelen volt büntető feljelentést tenni, illetve munkaügyi pereket indítani. Csakhogy a főtitkárok elítélése talán végképp tarthatatlanná tette volna azt a helyzetet, hogy az egész lopássorozatért elnökként így vagy úgy, de mindenképpen felelősséget viselő Szűcs továbbra is a Parlament jegyzője és a több mint félmilliós tagságú Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke.



De hogyan lehetett elérni, hogy a még folyó büntetőeljárásoknál gyorsabban lezajlott munkaügyi perekben ne ítéljék el azokat az operatív vezetőket, akik ellen állítólag egy rakás bizonyíték gyűlt össze? Azokat a vezetőket, akiknek Szűcs volt az elnöke. A módszert egy bennfentes érintett, Markovits László, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai alelnöke árulta el a kormányzati istállóba tartozó Indexnek adott interjújában:

Azzal, hogy az állam átvállalta a beperelt tisztségviselők által megteremtett óriási adósságot, a munkaügyi perek okafogyottá váltak, mivel a szövetséget így direktben nem érte kár. Markovits helyesen jegyezte meg, hogy "természetesen ez egy abszurd helyzet, hiszen a károkozás ettől még megtörtént, ezt senki nem is vitatja, és azt valakinek, jelen esetben az adófizetőknek meg kellett fizetniük."

Vagyis pillanatnyilag ott tartunk, hogy a szövetség korábbi vezetésének bizonyítottan hanyag gazdálkodása miatt már eddig is 13 milliárd adóforintot kellett kifizetni egy korábban busásan támogatott szervezet konszolidálására egy olyan ügyben, amelyikben 5 éve, 2018-ban született meg az első büntetőfeljelentés, de 2023. nyár végére még nincs egyetlen név szerinti felelőse sem az ügynek. Sőt a feltételezhető hunyók a kettő közül egy körben már kvázi tisztázták is magukat. A büntetőeljárások azonban még nem zárultak le, tehát találhatnak felelőst, de az ügy eddigi menete arra utal, hogy amíg a politikai szándék Szűcs minden áron történő megvédése, a politikusnak jó eséllyel haja szála sem fog görbülni. Pedig még a legjóindulatúbb megközelítés szerint is az történt, hogy az ő felügyelete alatt álló sportszervezet rossz szerződésekkel több tízmilliárdos kiadást okozott az adófizetőknek.

De ki ő egyáltalán, hogyan került képbe és hogyan tudott összehozni ekkora hiányt a szervezet?

photo_camera Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnöke és a hal Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Amikor Szűcs Lajos parlamenti képviselő a NER második évében, vagyis 2011-ben a Magyar Tenisz Szövetség elnöke lett, hősünk a nagyközönség előtt szinte ismeretlen, a Fideszen és a Parlamenten belül annál ismertebb, Pest megyei szinten erős, de az országos politikában azért nem elsővonalbeli fideszes politikusnak számított. Pozíciójának stabilitását az adta és adja ma is, hogy egy 2001-e időközi választást is ideszámolva mostanáig hét egymást követő országgyűlési választást tudott megnyerni egyéniben, különböző Pest megyei választókörzetekben. Ezek közül kettőt a baloldal kormányzása idején. A leglelkesebb politikafigyelők akkoriban onnan ismerhették legalább az arcát és a nevét hogy 2004. óta volt a parlament jegyzője, ezért sokat szerepelt a pulpituson, illetve évekig volt a Pest Megyei Közgyűlés elnöke.



Aztán jött a választási győzelem, majd egy horgász-haver váratlan kinevezése és minden megváltozott.